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Четверо представників МАГАТЕ залишили ЗАЕС, двоє залишилися на постійній основі - Енергоатом

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Четверо представників МАГАТЕ залишили ЗАЕС, двоє залишилися на постійній основі - Енергоатом

Фото: Енергоатом

Очікується, що два експерти МАГАТЕ продовжать роботу на Запорізькій АЕС на постійній основі.

Сьогодні, 5 вересня, четверо із шести представників команди інспекції Міжнародної агенції з атомної енергії завершили роботу на Запорізькій АЕС і залишили майданчик станції.

Про це повідомляє НАЕК "Енергоатом".

Два експерти МАГАТЕ продовжать роботу на атомній електростанції на постійній основі.

Нагадаємо, станом на 5 вересня військові РФ все ще залишаються на ЗАЕС зі зброєю та боєприпасами. В машинних залах 1-го та 2-го блоків розташовані вантажівки зі зброєю та боєприпасами.

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