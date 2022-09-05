Четверо представників МАГАТЕ залишили ЗАЕС, двоє залишилися на постійній основі - Енергоатом

Очікується, що два експерти МАГАТЕ продовжать роботу на Запорізькій АЕС на постійній основі.
Сьогодні, 5 вересня, четверо із шести представників команди інспекції Міжнародної агенції з атомної енергії завершили роботу на Запорізькій АЕС і залишили майданчик станції.
Про це повідомляє НАЕК "Енергоатом".
Два експерти МАГАТЕ продовжать роботу на атомній електростанції на постійній основі.
Нагадаємо, станом на 5 вересня військові РФ все ще залишаються на ЗАЕС зі зброєю та боєприпасами. В машинних залах 1-го та 2-го блоків розташовані вантажівки зі зброєю та боєприпасами.
Читайте також:
- Україна не зупинятиме Запорізьку АЕС: Зеленський пояснив чому
- "Доцільна діяльність не лише МАГАТЕ": Подоляк розповів, що зараз потрібно ЗАЕС
- Україна пропонує відправити на Запорізьку АЕС спецмісію ООН та ЄС - Шмигаль