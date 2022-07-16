Чотири ракети збили, дві - влучили: у Повітряних силах ЗСУ розповіли про повітряну атаку росіян

Увечері 16 липня по території України було випущено 6 ракет типу Х-101(Х-555) зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС .
Обстріл вівся з району Каспійського моря.
Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ.
"Близько 15.20 16 липня стратегічні бомбардувальники Ту-95МС російських окупаційних військ завдали ракетного удару по Україні з району Каспійського моря. Ворог випустив шість ракет типу Х-101(Х-555)", - йдеться в повідомленні.
Близько 16.30 чотири ракети знищили підрозділи протиповітряної оборони повітряного командування "Схід" на Запоріжжі та Дніпропетровщині. Решта – влучила у сільськогосподарське підприємство на Черкащині.
Зазначимо, за даними очільника ОВА, під час повітряної тривоги 16 Росія випустила дві ракети по одному із сіл Чигиринської тергромади на Черкащині. Ворог поцілив у сільгосппідприємство. Попередньо без жертв. Знищено сільгосптехніку та завдано шкоди нечисельному поголів’ю худоби.
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