Чотири ракетних та 11 авіаударів: у Генштабі розповіли про обстріли України

Російські окупанти намагаються утримати захоплені території та пробують наступати на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Також росіяни обстрілюють мирні міста України та позиції ЗСУ.

Про це 19 жовтня йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

"Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення", - йдеться у повідомленні.

За добу окупанти завдали чотири ракетних та одинадцять авіаційних ударів, здійснив понад десять обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

"Ворог вчергове завдав масованого удару крилатими ракетами та іранськими ударними БпЛА по цивільній інфраструктурі в Київській Чернігівській, Вінницькій, Івано-Франківській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях. Вночі окупанти також атакували Умань Черкаської області та Коблеве Миколаївської області п’ятьма безпілотними літальними апаратами іранського виробництва “Shahed-136”. Всі вони успішно збиті Силами оборони України", - йдеться у повідомленні.

Обстріли України 19 жовтня: що відомо

Окупанти у середу, 19 жовтня, атакували Україну ракетами та безпілотниками. Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що їм вдалося збити 4 із 6 ракет та 10 іранських безпілотників-камікадзе.

У Чернігові вибухнув російський дрон-камікадзе. Відомо про трьох поранених.

Вибухи також лунали і у Вінницькій області. Одна з ракет росіян поцілила по Бурштинській ТЕС, там спалахнула пожежа.

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