Чотири стовпи густого диму: у Мережі показали удари РФ по Україні з висоти польоту (відео)

На відео можна побачити чотири густі стовпи диму, що підіймаються над хмарами.

Удари російських ракет по території України було видно навіть із борту літака.

Про це повідомляють "Факти ICTV".

На літаку, що пролітав у повітряному просторі Молдови, видно місця ударів по українській території. У небі було видно чотири стовпи густого диму, що піднімається вище за хмари.

Ракетні удари по Україні 16 грудня

Київ витримав одну з найбільших ракетних атак від початку повномасштабного вторгнення. У повітряному просторі столиці зафіксували близько 40 ракет, з них сили ППО знищили 37.

"Ракетний терор і зухвалі спроби противника пробити протиповітряну оборону Києва не змусять нас скласти зброю. Вірте в ЗСУ!" — написав Валерій Залужний.

У Дніпропетровській ОВА повідомили про 10 збитих ворожих ракет. Водночас були влучення по Запоріжжю — 15 ракет, у Кривому Розі ракета вдарила по житловому будинку. Постраждало 8 людей та 2 загинуло. У Харкові - 10 ракетних ударів.

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що внаслідок обстрілів пошкоджені енергооб’єкти. В областях почалися перебої зі світлом. Через російські атаки по всій Україні запровадили екстренні аварійні відключення світла, деякі населені пункти повністю знеструмлені.

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