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Чотири танки та сотні окупантів: Генштаб оновив дані втрат російської армії в Україні

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Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Чотири танки та сотні окупантів: Генштаб оновив дані втрат російської армії в Україні

Втрати / Фото: Associated Press

Також протягом доби ЗСУ знищили 20 безпілотників та одну крилату ракету.

Загальні бойові втрати противника станом на 24 грудня 2023 орієнтовно склали особового складу близько 353 190 окупантів. За добу українські військові ліквідували ще 800 осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. 

Втрати ворога у техніці та озброєння:

  • танків ‒ 5858 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 10888 (+17) од,
  • артилерійських систем – 8314 (+28) од,
  • РСЗВ – 932 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 611 (+0) од,
  • літаків – 327 (+0) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6404 (+20),
  • крилаті ракети ‒ 1614 (+1),
  • кораблі / катери ‒ 22 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 11022 (+27) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1229 (+6).
Втрати ЗС РФ станом на 24 грудня 2023 / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook
Втрати ЗС РФ станом на 24 грудня 2023 / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Дані уточнюються.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях ворогу бракує кваліфікованих кадрів.

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Дата публікації
Перегляди
31
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