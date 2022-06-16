Чотири європейські лідери відвідали зруйнований окупантами Ірпінь: що вони сказали (фото, відео)

Чотири європейські лідери відвідали зруйнований окупантами Ірпінь: що вони сказали (фото, відео)

До України 16 червня із візитом приїхали президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі та президент Румунії Клаус Йоганніс.

Світові лідери приїхали до Києва на переговори із президентом України Володимиром Зеленським і вже відвідали зруйнований окупантами Ірпінь та на власні очі побачили наслідки злочинів путінської армії під українською столицею.

Кадри із їхньої поїздки поширив український лідер Володимир Зеленський та голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

Зеленський зауважив, що Україна цінує солідарність Макрона, Шольца, Драґі та Йоханніса з нашою країною та народом.

"Насичений день. Важливі зустрічі. Вітаю в Києві президента Франції Еммануеля Макрона, федерального канцлера Німеччини Олафа Шольца, прем’єр-міністра Італії Маріо Драґі та президента Румунії Клауса Йоханніса", - написав Зеленський.

Зазначається, що політики вперше відвідали Київ відтоді, як у лютому 2022 року РФ розпочала повномасштабну війну з Україною.

Своєю чергою, президент Франції Еммануель Макрон в Ірпені висловив повагу героїзму українців та заявив, що Україна має бути здатною далі чинити опір і здобувати перевагу.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц після відвідин Ірпеня заявив, що дії РФ у війні проти України спрямовані лише на знищення.

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі під час візиту до Ірпеня запевнив, що Україна отримає допомогу для відновлення зруйнованої росіянами інфраструктури. На питання про те, чи знадобиться план Маршалла, він відповів: "Поговоримо про це пізніше".

А румунський президент закликав притягнути до відповідальності всіх російських злочинців перед міжнародним кримінальним правосуддям, яке його країна повністю підтримує.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі вранці 16 червня прибули до Києва.

Також із офіційним візитом до української столиці приїхав і президент Румунії Клаус Йоганніс.

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