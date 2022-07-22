Чотири залпи по сплячому місту: окупанти знову обстріляли Нікополь з РСЗВ

Росіяни посилили обстріли Нікополя, регулярно "накриваючи" місто та околиці з "Градів".
Російські окупанти вночі, 22 липня, з реактивних систем залпового вогню знову обстріляли Нікополь Дніпропетровської області.
Про це повідомив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.
"Знову обстріляно місто Нікополь. Чотири залпи РСЗВ по сплячому місту", – зазначив він.
Інших деталей обстрілу Євтушенко не повідомив.
Ввечері жителів Нікополя попередили про загрозу нового обстрілу.
Нагадаємо, в ніч проти 21 липня російські окупанти вдарили з "Градів" по Нікопольському району. Загарбники випустили по Червоногригорівській громаді понад 20 реактивних снарядів.
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