Чотири залпи по сплячому місту: окупанти знову обстріляли Нікополь з РСЗВ

Росіяни посилили обстріли Нікополя, регулярно "накриваючи" місто та околиці з "Градів".

Російські окупанти вночі, 22 липня, з реактивних систем залпового вогню знову обстріляли Нікополь Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

"Знову обстріляно місто Нікополь. Чотири залпи РСЗВ по сплячому місту", – зазначив він.

Інших деталей обстрілу Євтушенко не повідомив.

Ввечері жителів Нікополя попередили про загрозу нового обстрілу.

Нагадаємо, в ніч проти 21 липня російські окупанти вдарили з "Градів" по Нікопольському району. Загарбники випустили по Червоногригорівській громаді понад 20 реактивних снарядів.

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