Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Чотири залпи по сплячому місту: окупанти знову обстріляли Нікополь з РСЗВ

Дата публікації
Перегляди
8602
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Чотири залпи по сплячому місту: окупанти знову обстріляли Нікополь з РСЗВ

Фото: Associated Press

Росіяни посилили обстріли Нікополя, регулярно "накриваючи" місто та околиці з "Градів".

Російські окупанти вночі, 22 липня, з реактивних систем залпового вогню знову обстріляли Нікополь Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

"Знову обстріляно місто Нікополь. Чотири залпи РСЗВ по сплячому місту", – зазначив він.

Інших деталей обстрілу Євтушенко не повідомив.

Ввечері жителів Нікополя попередили про загрозу нового обстрілу.

Нагадаємо, в ніч проти 21 липня російські окупанти вдарили з "Градів" по Нікопольському району. Загарбники випустили по Червоногригорівській громаді понад 20 реактивних снарядів. 

Читайте також:

Окупанти знову обстріляли Нікополь - 2 загинули, 9 поранені

Окупанти знову обстріляли Нікополь - 2 загинули, 9 поранені

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація