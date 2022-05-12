"Чьоткий паца з Рівного", який став героєм мемів, тепер боронить Україну і "мєрзостью" називає ворога

"Чьоткий паца з Рівного", який став героєм мемів, тепер боронить Україну і "мєрзостью" називає ворога

Майже 4 мільйони переглядів і безліч мемів - саме стільки набрало в YouTube відео з висловами Івана Мартинова, який запам’ятався як «Чоткого пацу з Рівного». Зараз він захищає Україну на фронті

Зараз у серйозному солдатові спершу й не впізнати хлопчину, який прославився 7 років тому своїми висловами у Мережі. Тоді він реагував на підвищення вартості проїзду, а його фраза: «Мєрзость» про курс долара стала легендарною, йдеться в ТСН.

«На той момент, поки я рився у файлах словарного запасу, саме таке коректніше втрапилось», - розповідає про свої прославлені слова боєць.

Нині самому смішно згадувати, як тоді оцінював економічну ситуацію в країні. Популярність, каже, на нього звалилася зненацька. «Вже на наступний день був смаколик, то вже всі кицьки дивились в мій бік», - сміється Іван.

У рідному село на Рівненщині живе його батько. Пан Олег - місцевий священик, розповідає, коли Івану було три, всиновив його з дитбудинку. Та ріднішого за нього в світі немає. «Нє, це моя плоть і кров. Це мій син. Я його виховав як міг, із 13 років, як нас мати покинула», - каже чоловік

Хоча й зізнається, з Іваном було не легко. Подорослішав хлопець раптово під час Революції Гідності, отримавши травму на Майдані.

Потому пішов і сам в добровольчий батальйон. «Він сказав: тато, це треба. Хоч щось, я щось зроблю. І все. В нього там була контузія», - розповідає батько.

А 5 років тому підписав контракт із ЗСУ. Лиш нещодавно повернувся додому, як почалася повномасштабна війна. «Зателефонував голова сільради, Іван збирайся, ти вже знаєш, що сталося. Якраз залив кави… Заїздить машина, Ваня так подивився, як кава запарюється, ех, розвернувся і пішов», - розповідає Іван про те, як потрапив на війну цього разу.

І тепер «мєрзость» для нього окупанти з якими він воює на Донецькому напрямку. «Їх можна назвати ще по-іншому, але ж контент», - сміється Іван.

"Це мєрзость": яким є насправді "чоткий паца" з Рівного, який став героєм мемів

Тим, що син захищає Україну батько неабияк пишається. Каже, якби взяли і сам би рушив на поміч Іванові.

Про свою мету Іван говорить словами чьоткого паци. «Полюбому побєда за нами, але тіпа з Богом», - запевняє Іван.

Адже після перемоги у нього в планах познайомити батька з невісткою.

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