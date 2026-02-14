Чотири армії РФ штурмують Гуляйполе: ЗСУ "стесали" вже три комплекти ворога

ЗСУ на фронті / © Associated Press

Ситуація на Південному фронті залишається напруженою. Росіяниине полишають спроб захопити місто Гуляйполе у Запорізькій області, кидаючи у бій значні ресурси живої сили та техніки.

Про це розповів речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

За словами військового, на запорізькому напрямку українським захисникам доводиться стримувати натиск одразу чотирьох військових об’єднань ворога.

«Нашим захисникам у Запорізькій області фактично протистоять чотири російські армії — 5, 29, 35 і 36-та», — зазначив Волошин.

Саме ці підрозділи мають завдання прорвати українську оборону, захопити Гуляйполе та встановити контроль над низкою інших населених пунктів регіону.

Інтенсивність боїв призводить до величезних втрат у лавах окупаційної армії. Як повідомив речник, щодня на цьому напрямку ворог втрачає від 300 до 350 солдатів особового складу та до сотні одиниць озброєння та військової техніки.

Через ефективну роботу Сил оборони України російське командування змушене постійно проводити ротації та поповнювати розбиті підрозділи.

«На Гуляйпільському напрямку відбувається перегрупування російських сил. Адже вже три комплекти військових частин окупантів Сили оборони України „стесали'“, — підкреслив Волошин.

Попри значні втрати, ворог продовжує тиск, намагаючись реалізувати свої загарбницькі плани на півдні України.

Нагадаємо, українські Сили оборони повідомили про звільнення села Косівцеве у Запорізькій області. Про успішну операцію раніше заявили у пресслужбі 33-го окремого штурмового полку.

Зазначалося, що підрозділи полку проводять пошуково-ударні та контрдиверсійні дії на визначеному напрямку. У межах цих заходів населений пункт було зачищено від російських військових та взято під повний контроль Сил оборони України.

Водночас у Генеральному штабі інформували, що на Олександрівському напрямку російська армія здійснила дві атаки — у напрямках Іванівки та Зеленого Гаю.