Війна в Україні / © ТСН.ua

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Сили оборони України досягли успіхів на кількох ділянках фронту на Донбасі, здійснивши чотири прориви, які відображені на карті американського Інституту вивчення війни (ISW). Просування українських військ на схід від Слов’янська та Краматорська визнають навіть прокремлівські військові блогери, попри заяви російського керівництва про нібито значні територіальні здобутки.

Про це пише Newsweek.

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Українські контратаки можуть ускладнити плани Росії щодо захоплення так званого фортечного поясу Донбасу, до якого входять Слов’янськ і Краматорськ. За оцінками аналітиків, успіхи ЗСУ на Лиманському напрямку також перешкоджають російським військам створити умови для наступу на ці міста з півночі.

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Карта ISW показує чотири ділянки просування ЗСУ

За даними Newsweek, російські військові блогери, які висвітлюють перебіг бойових дій у Telegram, повідомили про просування українських сил на схід від Краматорська. Серед результатів контратак вони назвали звільнення Озерного та подальше просування українських військових на південь у районах Малинівки й Голубівки.

Ще два напрямки просування, про які повідомляли російські джерела — поля на схід від Пискунівки та південна частина Міньківки. Загалом ці зміни відповідають чотирьом ділянкам українських успіхів, відображеним на карті Інституту вивчення війни.

Окрему увагу аналітики звернули на повідомлення російських блогерів про форсування українськими військовими річки Сіверський Донець.

© Інститут вивчення війни (ISW)

«Заяви російських мілблогерів про те, що українські сили форсували річку Сіверський Донець, є примітними, оскільки ця річка є серйозною природною перешкодою», — зазначив ISW у своєму зведенні.

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Наслідки операції «Вівальді»

Українські контратаки в районі Лимана є частиною операції «Вівальді», про яку повідомляв командир 3-го армійського корпусу ЗСУ Андрій Білецький.

За оцінкою військового аналітика Ґіорґі Ревішвілі, колишнього старшого радника Ради національної безпеки Грузії, ця операція суттєво поліпшила позиції українських військ на північ від Лимана та зірвала російські плани перерізати важливі логістичні маршрути.

«Операція „Вівальді“ значно покращила позиції України на північ від Лимана, позбавивши російські війська можливості перерізати автошляхи Харків — Слов’янськ та Ізюм — Слов’янськ, які мають критичне значення для української логістики», — заявив Ревішвілі в коментарі Newsweek.

За оцінкою ISW, російські джерела побоюються, що українські контратаки на Слов’янському та Краматорському напрямках можуть мати значні наслідки для спроб Москви захопити фортечний пояс Донбасу.

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Якщо російським військам не вдасться повернути контроль над лісовими масивами на південь від Лимана, їхнє просування до Слов’янська може зіткнутися із серйозними труднощами та супроводжуватися значними втратами.

Що заявляють у Кремлі

На тлі повідомлень про українські успіхи російський президент Володимир Путін продовжує заявляти про масштабні територіальні здобутки своєї армії. Минулого тижня він стверджував, що у вересні російські війська захопили близько 1300 квадратних кілометрів території.

Однак оцінка Інституту вивчення війни суттєво відрізняється від цих заяв. За даними ISW, чисті територіальні здобутки Росії за відповідний період становили приблизно 80 квадратних кілометрів. Аналітики різко розкритикували твердження Путіна, поставивши під сумнів достовірність наведених ним цифр.

Росія продовжує бити по містах на Донеччині

Попри зміни на лінії фронту, Донеччина залишається під постійною загрозою російських атак. За повідомленням Державної служби України з надзвичайних ситуацій, у четвер російський удар по автобусу в Краматорську призвів до загибелі щонайменше 33 людей, ще 22 людини дістали поранення.

Голова Донецької обласної державної адміністрації Вадим Філашкін засудив російські атаки на цивільне населення.

«Росія приходить на українську землю зі смертю. Вона б’є по наших містах, вбиває наших людей і щодня множить свої злочини», — заявив він.

Newsweek повідомляє, що звернувся до Міністерства оборони Росії по коментар щодо ситуації на фронті та чекає на відповідь.

Нагадаємо, хоча президент Росії Володимир Путін заявляє про швидке захоплення Донбасу, українські військові проводять успішний контрнаступ. Цього року країна-агресорка захопила лише трохи більше території України, ніж втратила.

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