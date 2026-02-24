Чотири роки війни: як несподівана вразливість росіян дозволила ЗСУ переломити фронт

ЗСУ на фронті / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Міф про «неминучу перемогу» Володимира Путіна розбивається об реалії українського фронту. Після чотирьох років повномасштабного вторгнення Україна демонструє, що має не лише сили для тривалої оборони, але й потужність для несподіваних контратак.

Про це пише видання The Wall Street Journal.

За даними видання, загальна кількість виведених з ладу військових РФ сягнула близько 1,2 мільйона осіб, з яких до 325 тисяч — загиблі. Це більш ніж удвічі перевищує українські втрати. Довгий час Кремль міг закривати дірки на фронті «добровольцями», приваблюючи їх космічними виплатами. Але зараз цей механізм дає збій.

«За словами західного чиновника, за останні три місяці Росія щомісяця вербувала від 30 000 до 35 000 солдатів, але кількість загиблих або поранених була набагато більшою», — пише видання.

Хоча окупанти ще мають ресурси для локальних операцій, дефіцит живої сили робить великі прориви практично неможливими.

Криваві метри: ілюзія російського наступу

Західні посадовці зазначають, що попри величезні зусилля, минулого року окупантам вдалося захопити лише близько 0,8% території України. Європейські розвідники прогнозують, що РФ продовжить спроби наступу, але ціна за кожен метр землі буде катастрофічною:

«Російські війська просуваються в основному пішки так званими інфільтраційними групами — під артилерійським вогнем і атаками безпілотників, намагаючись вижити і чекаючи підкріплення. Ця тактика призводить до важких російських втрат і слабкого контролю над захопленими територіями, що дає Україні можливість дати відсіч», — зазначають у виданні.

Як вплинуло відключення Starlink на перебіг війни

За даними аналітиків, справжнім переломом на південному фронті стало відключення компанією SpaceX систем Starlink для російських військових. Це позбавило ворога переваги в управлінні безпілотниками та зруйнувало логістику. ЗСУ миттєво скористалися проблемами зі зв’язком у лавах окупантів і розпочали контратаку на Запоріжжі.

«Наша головна мета наразі полягає не стільки у поверненні земель, скільки в нанесенні прицільного удару по слабкому місцю російських військових. Ми маємо змусити їх до екстреного перекидання власних сил з інших ділянок фронту», — пояснюють стратегію українські офіцери.

Нафтовий зашморг: кінець економічної невразливості РФ

Паралельно з поразками на полі бою, Росія зазнає нищівних ударів у тилу. Нові західні санкції, масове захоплення танкерів російського «тіньового флоту» та тиск на Індію призвели до обвалу цін на російську нафту марки Urals.

Тепер вона торгується з величезною знижкою порівняно зі світовим еталоном Brent, що позбавляє військову машину Путіна головного джерела фінансування.

«Раніше здавалося, що російська економіка непереможна, доходи і ВВП постійно зростають. Але зараз це вже далеко не так», — констатує Яніс Клюге, науковий співробітник Німецького інституту міжнародних відносин і безпеки.

Нагадаємо, раніше аналітики Інститут вивчення війни звертали увагу на посилення інформаційної підготовки російського суспільства до можливих нових мобілізаційних кроків з боку Кремля.

Зокрема, 23 лютого — у день святкування так званого «захисника вітчизни» — президент Росії Володимир Путін під час церемонії нагородження заявив про «величезну відповідальність» російських військових перед народом та державою. Він акцентував на темах патріотизму, єдності та обов’язку, підкреслюючи, що саме почуття відповідальності за долю країни нібито об’єднує всіх солдатів РФ.

За оцінками ISW, подібна риторика може свідчити про намагання сформувати в суспільстві сприйняття додаткових жертв як неминучих та виправданих. Аналітики припускають, що Кремль може готуватися до поступових і обмежених примусових резервних закликів, аби компенсувати потреби армії у живій силі.

Також увагу експертів привернула публічна активність заступника голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв, який того ж дня з’явився у військовій формі під час зустрічі з військовослужбовцями. Він заявив про необхідність перемоги, водночас зазначивши, що «ціна перемоги має значення», та закликав військових берегти себе і своїх близьких.

В ISW вважають, що такі заяви можуть бути спрямовані на пом’якшення потенційної негативної реакції населення на можливі нові хвилі мобілізації. Одночасно експерти наголошують, що російська армія й надалі веде бойові дії у форматі виснажливої позиційної війни, що супроводжується значними втратами особового складу.