Чотири слабкості Путіна, які заважають йому перемогти в Україні — версія американської розвідки

Володимир Путін / © Getty Images

За даними більшості американських розвідувальних агентств, Путін продовжує вірити у свою здатність виграти війну в Україні, але реальна ситуація виглядає інакше.

Два високопоставлені співрозмовники американської розвідки, які спілкувалися з La Stampa на умовах анонімності, назвали чотири головні фактори, що стримують Москву на полі бою.

Масове використання резервістів

Інцидент із полоненим російським солдатом, який пробув на фронті лише 12 днів, показує труднощі Москви у використанні резервістів.

2025 року Росія рекрутувала близько 292 тисяч цивільних резервістів, але навчання триває недовго, а ефективність новобранців обмежена. Крім того, мобілізаційний резерв створює великий фінансовий тягар для державної скарбниці.

Економічна криза

Росія живе в умовах інфляції понад 10% та високих відсоткових ставок (17%). Зростання економіки, за даними МВФ, уповільнилося до 0,6% порівняно з 4% 2024 року.

Витрати на війну оцінюють у 150 млрд доларів, що посилює тиск на бюджет і потенційно вплине на фінансову стабільність країни в 2026–2027 роках.

Невдале просування на українську територію

Американська розвідка відзначає, що російським військам не вдається домогтися значних успіхів на полі бою. Навіть під час наступу на Покровськ і Мирноград Москва втрачала техніку та бронетехніку, а українська ППО залишалася ефективною. Величезні витрати на резервістів і техніку не забезпечують пропорційних результатів.

Українські технології та військовий потенціал

Україна суттєво посилила власний оборонний потенціал. Зокрема, вона виробляє високотехнологічні безпілотники та розгорнула ракети “Фламінго” з дальністю 3000 км та точністю наведення 14 метрів.

Незважаючи на деякі недоліки, ці системи дозволяють завдавати удари вглиб російської території і значно обмежують свободу дій Москви.

Висновок

Американські аналітики переконані: Путін може намагатися ескалювати конфлікт, але технологічний, економічний та кадровий тиск роблять його шанси на перемогу в Україні обмеженими. Як зазначає колишній глава відділу Росії та Євразії Держдепу Джон Вільямс, “спотворене уявлення про реальні можливості може призвести до стратегічних прорахунків”.