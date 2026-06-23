Чотири стратегічних удари по Росії: як Україна посилила тиск на Путіна

Україна посилила тиск на Путіна / © Getty Images

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Україна створила Путіну одразу чотири проблеми одночасно. Зокрема, тепер Україна може завдавати масованих ракетно-дронових ударів, які виводять з ладу чи нищать російську нафтопереробну галузь. Протягом останніх тижнів у російського диктатора виникли чотири нові проблеми, спровоковані ЗСУ.

Про це пише Bild.

У Путіна виникли чотири проблеми через Сили оборони України

Першою проблемою, яку створили українці для Путіна, є тупик на фронті. Стратегічних змін на фронті немає з 2023 року. Відбуваються лише певні локальні зрушення. При цьому Україна та РФ постійно атакують одна одну, витрачають зброю, паливо, нищать логістику.

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Історик-славіст професор Ян К. Берендс заявив, що «нічийну землю» контролюють дрони:

«У центрі фронту сформувалася зона шириною за багато кілометрів, нічийна земля, контрольована дронами. Тут Україна цілком досягає успіхів і завдає російській армії важких втрат».

Триває війна на виснаження, адже Росія не знаходить для себе засобів, щоб виграти військовим шляхом.

Другою серйозною проблемою РФ є перебої у військовій логістиці. Оскільки Україна влучно атакує нафтопереробні заводи, паливні резервуари та залізничну інфраструктуру в тилу Росії, ворожа економіка втрачає мільярди. Палива бракує як для фронту, так і для російського тилу.

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Найдраматичнішою ситуація залишається у Криму, де навіть приватним особам більше не видають бензину.

Під ударом опинилися маршрути постачання до Криму. Так вдалося з’ясувати, що знищення інфраструктури перероблення та зберігання нафти було ефективнішим, ніж очікувалося.

«Тепер все російське економічне та соціальне життя перебуває під тиском», — каже аналітик Стокгольмського Центру східноєвропейських досліджень Андреас Умланд.

Третя проблема росіян — нездатність захистити Крим. Експерти та аналітики заявляють, що для РФ Крим є найважливішим символом імперіалістичної політики Путіна, тож нездатність його обороняти від українських ударів стає політичним тягарем.

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До того ж ці атаки ускладнюють постачання для російських військових. Якщо росіяни втратять Крим, це стане подвійним ударом. Символічним — оскільки російська пропаганда завжди кричала про тісний зв’язок Криму з Росією, а також стратегічним, адже росіяни втратять форпост у Чорному морі.

Четверта проблема, з якою Путін стикнувся протягом останніх тижнів, — росіяни почали відчувати війну на собі. Атаки на Крим, Москву, Воронеж, Єкатеринбург та інші тилові міста дають росіянам можливість відчути війну на собі.

«Для значної частини російського населення війна вперше стає виразно видимою, а її щонайменше економічні наслідки — ясно відчутними». Війна перетворилася зі свого роду комп’ютерної гри на повсякденну реальність для мільйонів росіян», — додає Андреас Умланд.

Аналітик відзначив, що українська тактика добре працює, оскільки образ Москви, що палає, пропустити неможливо.

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Росіяни могли почати перекидати ППО з фронту до Москви

Нагадаємо, після успішної повітряної атаки на Московський нафтопереробний завод, росіяни, ймовірно, перекинули з фронту додаткові засоби ППО для захисту столиці. Як повідомляє Defense Express, у мережі з’явилося відео із ЗРК «Панцир», який стояв у бойовому положенні на естакаді моста в Москві.

На фронтове або прифронтове походження цього комплексу вказує його кабіна, обладнана захисними решітками.

Крім того, аналітики помітили, що «Панцир» мав неповний боєкомплект — щонайменше 2 ракети з 6 можливих на одній із пускових установок. На думку експертів, це свідчить про глибокий дефіцит зенітних ракет у росіян.

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