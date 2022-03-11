"Что такое хорошо и что такое плохо": у Москві вчителів зібрали на лекцію пропагандистів (відео)

Після Симоньян виступила Захарова, яка розповіла вчителям про "фінансування українських біологічних лабораторій США" та про Донбас.

Вчителів та класних керівників в Москві зібрали на тригодинну лекцію від пропагандистки Маргарити Симоньян. Вона пояснювала педагогам, що таке фейки, як захід "працює проти Росії", хвалила ICQ та "Одноклассники".

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.

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Симоньян заявила, що людям, які пустили в Росію соціальні мережі Instagram та Facebook, потрібно "відірвати руки".

Вона також розповіла про бажання ворожих сил "розхитати Росію" та влаштувати нові 90-ті. За словами Симоньян, саме тому і вводять санкції.

"Це обернеться черговим 92-93 роком, інфляцією в 400%, злиднями, продуктами за картками, відсутністю пенсій та зарплат...І так і буде, якщо не зупинити цю спробу розхитати наш човен зсередини", - сказала Симоньян.

На педраді після Симоньян почала виступати представник МЗС Росії Марія Захарова. Вона розповіла вчителям про "фінансування українських біологічних лабораторій США" та про Донбас.

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