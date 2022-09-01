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Чудові новини: Резніков розповів, що Швеція надасть Україні новий пакет військової допомоги

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Чудові новини: Резніков розповів, що Швеція надасть Україні новий пакет військової допомоги

Фото: Associated Press

Швеція надасть Україні новий пакет військової допомоги.

Її деталі не розголошуються, проте міністр оборони України наголосив, що це - будуть важливі та цінні інструменти для українських військових на передовій. 

Про це Олексій Резніков написав у Тwitter. 

"Чудові новини про новий пакет військової допомоги від Швеції, який очолює мій друг і колега Пітер Хультквіст, підтверджено сьогодні. Деякі важливі та цінні інструменти будуть надані нашим військам на передовій", - написав Резніков. 

Нагадаємо, Данілов відповів, як порозумітися з жителями Донбасу після деокупації.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1004
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