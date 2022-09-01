Чудові новини: Резніков розповів, що Швеція надасть Україні новий пакет військової допомоги

Її деталі не розголошуються, проте міністр оборони України наголосив, що це - будуть важливі та цінні інструменти для українських військових на передовій.

Про це Олексій Резніков написав у Тwitter.

"Чудові новини про новий пакет військової допомоги від Швеції, який очолює мій друг і колега Пітер Хультквіст, підтверджено сьогодні. Деякі важливі та цінні інструменти будуть надані нашим військам на передовій", - написав Резніков.

Great news of a new military assistance package from Sweden, which my friend & colleague,head of @ForsvarsdepSv Peter Hultqvist,confirmed today by VTC.

Some important & valuable tools will be provided to our troops on the front line.

Dear ,you help us…the way old friends do! pic.twitter.com/ZnddFMdI0Z — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) September 1, 2022

Нагадаємо, Данілов відповів, як порозумітися з жителями Донбасу після деокупації.

Читайте також: