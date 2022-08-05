"Чудові речі відбулися сьогодні": Арестович повідомив про наймасованіший удар української авіації по окупантах на півдні

Українська бойова авіація 5 серпня завдала наймасованішого за всю війну удару по російських окупантах у Херсонській області.

Якщо такі авіанальоти триватимуть ще кілька днів, то російським війська там буде "дуже погано".

Про це радник голови Офісу президента України Олексій Арестович повідомив у розмові з російським юристом, адвокатом Марком Фейгіним.

"У Херсонській області чудові речі відбулися сьогодні. Наша авіація по щільності ударів показала щось, чого ми не бачили за всю війну. Напевно, 8-10 літаків в одному нальоті було за раз, і не один наліт був", – уточнив радник голови ОП.

Він пояснив, що це свідчить про те, що або російська протиповітряна оборона вже не працює на Херсонську область, або ж можливості ППО стали обмеженими після українських атак.

"Такого масованого нальоту я не пригадаю за всю історію цієї війни з нашого боку. Так нахабно 4-5 парами кілька разів за добу, вдень... Якщо таке триватиме ще кілька днів, там дуже погано буде російському угрупованню", – зауважив Арестович.

Він додав, що за непідтвердженими даними, українські літаки могли заходити на лівобережну частину Херсонської області. Водночас українські сили працювали цього ж дня і в районі Берислава та Нової Каховки.

Нагадаємо, командувач обороною Миколаєва генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко прогнозує, що гаряча фаза війни закінчиться до кінця 2022 року.

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