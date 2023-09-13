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"Чудово горить і вибухає": нацгвардійці знищили "непробивний" танк окупантів – відео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
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1873
Час на прочитання
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"Чудово горить і вибухає": нацгвардійці знищили "непробивний" танк окупантів – відео

Російський танк Т-80БВМ / Фото: скриншот

Військові Нацгвардійці знищили танк, яким вихвалялася російська пропаганда.

Аеророзвідники Нацгвардії знищили нахвалений російською пропагандою танк Т-80БВМ, який окупанти назвали "непробивним".  

Відео опублікував міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. 

"Декілька днів тому російські пропагандисти опублікували відео про "надсучасний і непробивний" танк Т-80БВМ. Аеророзвідники 27-ої бригади Нацгвардії вже провели справжнє, а не постановочне випробування. Результат: Т-80БВМ чудово горить і вибухає", - прокоментував міністр.

Нагадаємо, українські дрони атакували "виборчу дільницю" на Запоріжжі (відео).

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Дата публікації
Перегляди
1873
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