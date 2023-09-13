"Чудово горить і вибухає": нацгвардійці знищили "непробивний" танк окупантів – відео

Військові Нацгвардійці знищили танк, яким вихвалялася російська пропаганда.
Аеророзвідники Нацгвардії знищили нахвалений російською пропагандою танк Т-80БВМ, який окупанти назвали "непробивним".
Відео опублікував міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
"Декілька днів тому російські пропагандисти опублікували відео про "надсучасний і непробивний" танк Т-80БВМ. Аеророзвідники 27-ої бригади Нацгвардії вже провели справжнє, а не постановочне випробування. Результат: Т-80БВМ чудово горить і вибухає", - прокоментував міністр.
Нагадаємо, українські дрони атакували "виборчу дільницю" на Запоріжжі (відео).
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