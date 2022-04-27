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"Чудово повернутися": дипломати США прогулялися Львовом і готуються якнайшвидше відновити роботу у Києві (фото)

"Чудово повернутися": дипломати США прогулялися Львовом і готуються якнайшвидше відновити роботу у Києві (фото)

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"Чудово повернутися": дипломати США прогулялися Львовом і готуються якнайшвидше відновити роботу у Києві (фото)

Twitter.com/USEmbassyKyiv

Американські дипломати вже повернулися до Львова та готуються до якнайшвидшого відновлення роботи у Києві.

Американські дипломати заявили про готовність повернутися до Києва. 26 квітня вони відвідали Львів, де зустрілися з очільником українського МЗС.

Про це йдеться на сторінці посольства США в Україні у Twitter.

Дипломати анонсували "якнайшвидше відновлення роботи у столиці", однак точної дати повернення ще немає.

"Чудово повернутися! Сьогодні члени команди посольства вирушили до Львова, щоб зустрітися з ключовими партнерами, в тому числі МЗС України. Візит став першим кроком попереду регулярніших подорожей у найближчому майбутньому. Триває підготовка до якнайшвидшого відновлення роботи Києва", - сказано в повідомленні.

Раніше чеські дипломати повернулися до Києва.

Нагадаємо, у Києві відновили роботу вже 17 диппредставництв.

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