"Чудово повернутися": дипломати США прогулялися Львовом і готуються якнайшвидше відновити роботу у Києві (фото)

Американські дипломати вже повернулися до Львова та готуються до якнайшвидшого відновлення роботи у Києві.
Американські дипломати заявили про готовність повернутися до Києва. 26 квітня вони відвідали Львів, де зустрілися з очільником українського МЗС.
Про це йдеться на сторінці посольства США в Україні у Twitter.
Дипломати анонсували "якнайшвидше відновлення роботи у столиці", однак точної дати повернення ще немає.
"Чудово повернутися! Сьогодні члени команди посольства вирушили до Львова, щоб зустрітися з ключовими партнерами, в тому числі МЗС України. Візит став першим кроком попереду регулярніших подорожей у найближчому майбутньому. Триває підготовка до якнайшвидшого відновлення роботи Києва", - сказано в повідомленні.
Great to be back! Today, members of the Embassy team traveled to Lviv to meet with key partners, including the @MFA_Ukraine. The visit was a first step ahead of more regular travel in the immediate future. Preparations are underway to resume Kyiv operations as soon as possible. pic.twitter.com/kvKLW6CM6t— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) April 26, 2022
Раніше чеські дипломати повернулися до Києва.
Нагадаємо, у Києві відновили роботу вже 17 диппредставництв.
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