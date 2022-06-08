"Чути гуркіт боїв": Арестович повідомив, що ЗСУ вже майже за 20 кілометрів від Херсона

"Чути гуркіт боїв": Арестович повідомив, що ЗСУ вже майже за 20 кілометрів від Херсона

Радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що ЗСУ вже підійшли на відстань за 20 км до Херсона. Тож жодного референдуму окупанти там не проведуть.

Водночас Росія намагається створити картинку про боєздатність своєї армії і про те, що "операція" відбувається повільно, але ми всі задачі виконаємо".

Про це Арестович розповів у розмові з російських правозахисником Марком Фейгіним 8 червня.

"Є реальна картинка, а вони створюють віртуальну бульбашку, в якій російська армія дієздатна. І нехай зі втратами і труднощами, але все одно послідовно "повертає" території. Цей наратив йшов у них чітко в заявах осіб: "Так, війна з труднощами. Ми шкодуємо мирне населення. "Операція" йде повільно, тому що ми такі добрі. Але ми всі свої задачі виконаємо своєчасно". Ось це головне, що вони хочуть показати, – що опір марний, і "ми все одно всі свої задачі виконаємо", – пояснив радник голови ОП.

"У мене запитання. Ви, гаврики кремлівські, який нахрін референдум, якщо українські Збройні сили за 20 кілометрів від Херсона майже? Це створення віртуальної реальності. А як же інакше пояснювати, що гуркіт боїв уже в Херсоні чутно якби по наближенню? Який референдум, вибачте, в цих умовах? Це ж іще нічого не під’їхало, немає ніякої західної допомоги", – наголосив Арестович.

Нагадаємо, за даними української розвідки, російські окупанти в Херсонській області продовжують готувати підґрунтя для проведення псевдореферендуму щодо можливого приєднання до РФ.

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