Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Чути прильоти": колона МАГАТЕ дорогою до ЗАЕС змушена зупинитися на блокпосту через обстріли РФ

Дата публікації
Перегляди
2398
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Чути прильоти": колона МАГАТЕ дорогою до ЗАЕС змушена зупинитися на блокпосту через обстріли РФ

Фото: Associated Press

Місія МАГАТЕ через обстріли РФ змушена стояти на блокпосту в Новоолександрівці і чекає, коли буде безпечно проїхати.

Місія МАГАТЕ, яка їде на захоплену росіянами ЗАЕС, зараз перебуває на блокпосту в Новоолександрівці приблизно за 20 км від лінії фронту.

Про це повідомило агентству Інтерфакс-Україна джерело, близьке до місії.

"Тут чути прильоти. Але вдалині", – зазначило джерело.

Рух колони призупинено. Як повідомив агентству один із членів місії, команда "чекає, коли буде безпечно".

Нагадаємо, напередодні, 31 серпня, окупанти змусили МАГАТЕ стояти в черзі на КПП.

Як повідомляється, у день приїзду МАГАТЕ на ЗАЕС росіяни накрили вогнем Енергодар і б'ють по маршруту місії.

Тим часом через обстріли на Запорізькій АЕС вимкнувся 5-й енергоблок.

Читайте також:

Місія МАГАТЕ доїхала до Запоріжжя: чи пустять її на ЗАЕС і які завдання в експертів

Місія МАГАТЕ доїхала до Запоріжжя: чи пустять її на ЗАЕС і які завдання в експертів

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація