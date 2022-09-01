"Чути прильоти": колона МАГАТЕ дорогою до ЗАЕС змушена зупинитися на блокпосту через обстріли РФ

Місія МАГАТЕ через обстріли РФ змушена стояти на блокпосту в Новоолександрівці і чекає, коли буде безпечно проїхати.
Місія МАГАТЕ, яка їде на захоплену росіянами ЗАЕС, зараз перебуває на блокпосту в Новоолександрівці приблизно за 20 км від лінії фронту.
Про це повідомило агентству Інтерфакс-Україна джерело, близьке до місії.
"Тут чути прильоти. Але вдалині", – зазначило джерело.
Рух колони призупинено. Як повідомив агентству один із членів місії, команда "чекає, коли буде безпечно".
Нагадаємо, напередодні, 31 серпня, окупанти змусили МАГАТЕ стояти в черзі на КПП.
Як повідомляється, у день приїзду МАГАТЕ на ЗАЕС росіяни накрили вогнем Енергодар і б'ють по маршруту місії.
Тим часом через обстріли на Запорізькій АЕС вимкнувся 5-й енергоблок.
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