"Чути прильоти": колона МАГАТЕ дорогою до ЗАЕС змушена зупинитися на блокпосту через обстріли РФ

Місія МАГАТЕ через обстріли РФ змушена стояти на блокпосту в Новоолександрівці і чекає, коли буде безпечно проїхати.

Місія МАГАТЕ, яка їде на захоплену росіянами ЗАЕС, зараз перебуває на блокпосту в Новоолександрівці приблизно за 20 км від лінії фронту.

Про це повідомило агентству Інтерфакс-Україна джерело, близьке до місії.

"Тут чути прильоти. Але вдалині", – зазначило джерело.

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Рух колони призупинено. Як повідомив агентству один із членів місії, команда "чекає, коли буде безпечно".

Нагадаємо, напередодні, 31 серпня, окупанти змусили МАГАТЕ стояти в черзі на КПП.

Як повідомляється, у день приїзду МАГАТЕ на ЗАЕС росіяни накрили вогнем Енергодар і б'ють по маршруту місії.

Тим часом через обстріли на Запорізькій АЕС вимкнувся 5-й енергоблок.

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