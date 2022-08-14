Чути вибухи в районі Донецька та Антонівського мосту - соцмережі

В ніч проти 14 серпня у місцевих пабліках тимчасово окупованих українських міст, зокрема, Донецька та Херсона з’явилися повідомлення про вибухи.

З’явилася інформація, про гучні вибухи у центрі Донецька та Антонівського мосту.

Наприклад, повідомляється, що у бік мосту поїхала машина з "мигалками". За попередньою інформацією, там розміщена ППО російських військ.

Також нібито у центрі Донецька пролунали вибухи, окупанти заявили про "прильоти" від ЗСУ

Тим часом над містом здійнявся дим.

Наразі немає офіційної інформації щодо обох повідомлень.

Нагадаємо, ЗСУ відбили наступ російських окупантів поблизу Пісків, Невельського та Авдіївки.

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