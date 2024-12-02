Чутки про наступ РФ на Запоріжжя: як реагують жителі міста

Інформація про можливу активізацію бойових дій на Запорізькому напрямку вже відчутно позначилася на настроях мешканців обласного центру. Про це в коментарі “Радіо Свобода” розповіла секретарка Запорізької міської ради та виконувачка обов’язків міського голови Регіна Харченко.

Вона зазначила, що жителі міста стурбовані через чутки про можливий наступ, і багато хто замислюється над евакуацією. Водночас Харченко наголосила, що поки масового виїзду з міста не зафіксовано, а в разі реального загострення ситуації міська влада проінформує населення про рівень загрози.

"Є декілька планів, пов'язаних з різними надзвичайними випадками й ситуаціями. Я зараз скажу по-людськи, що це буде чесним стосовно населення – сказати їм про реальну загрозу. І я певна, що ми так і зробимо, тому що життя людей – безцінне, тому ми маємо зробити максимально все для того, щоб вберегти кожного й кожну… Це завдання місцевої влади, безумовно, і ми маємо бути до цього готові", – сказала Харченко.

Посадовиця також висловила думку, що більшість мешканців, які залишилися в Запоріжжі після початку повномасштабного вторгнення, й надалі залишатимуться в місті, поки безпека це дозволятиме.

"Я думаю, що люди, які в березні 2022 року для себе ухвалили рішення залишитися, вони будуть у місті, допоки все буде добре з їхнім житлом, допоки в них буде робота і допоки вони почуватимуться корисними й потрібними… Це місто сталевих людей, це люди, які можуть по дві години спати, виїжджати на "прильоти", усувати наслідки, йти на свою роботу", – зазначила секретарка міськради.

Регіна Харченко повідомила, що попри постійні обстріли керованими авіабомбами та значні руйнування, масового виїзду жителів із Запоріжжя наразі не зафіксовано. Хоча евакуаційні потяги щодня вирушають з міста до Львова та Хмельницького, їх заповнюваність залишається низькою.

"Зараз немає масової евакуації, немає масового відтоку людей, але проведу таку порівняльну історію, вона дуже подібна для всіх прифронтових територій – Харків, Суми, Чернігів, Херсон, Миколаїв. Кожен системний такий ворожий обстріл, який повторюється день, два, три, чотири, змушує якусь частину людей виїжджати з міста. І от якщо ми говоримо про системні обстріли, то теоретично десь 30-50 тисяч жителів виїжджають. Тільки ситуація стає більш-менш спокійною, починається повернення людей до міста. І так постійно відбувається. Тому масового такого бажання виїхати й залишити місто порожнім немає, місто живе, працює", – каже Харченко.

Водночас посадовиця зазначила, що в Запоріжжі триває навчальний процес: щодня 5 тисяч школярів відвідують заняття у змішаному форматі.

Нагадаємо, раніше Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило, що на Запорізькому напрямку відбувається накопичення сил ворога. Цього тижня росіяни вже намагалися прорвати там оборону.

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