Чутки про “втечу” колишніх ув'язнених з навчального центру: в ЗСУ зробили заяву

Усі колишні ув'язненні зараз проходять активну підготовку та готуються до виконання бойових завдань у своїх підрозділах.

Інформація про втечу колишніх засуджених, які долучились до лав ЗСУ та проходять підготовку в одному із навчальних центрів, не відповідає дійсності,

Про це повідомляє командування Сухопутних військ ЗСУ.

“Всі колишні ув'язнені зараз проходять активну підготовку та готуються до виконання бойових завдань у своїх підрозділах. На жаль, деякі українські медіа поширюють неперевірену та недостовірну інформацію, яка працює на ворога та дискредитує мобілізаційну кампанію”, — зазначили у сухопутних військах.

Також додали, що колишні засуджені, вмотивовані, патріотично налаштовані, за власним бажанням долучились до лав ЗСУ. І вже скоро ми зможемо побачити їхню роботу на полі бою.

Видання “Телеграф” повідомляло 25 червня, що з навчального центру “Десна” втекли увʼязнені громадяни, які погодились долучитись до лав Збройних Сил України. Попередньо відомо, що вони у військовій формі та озброєні.

“Попередньо відомо, що вони у військовій формі та озброєні. Про це "Телеграфу" повідомили власні джерела. Зазначимо, що йдеться про 169 Навчальний центр ім. князя Ярослава Мудрого, який знаходиться у селищі Десна Чернігівської області. За даними джерел, про втечу повідомило командування військової частини командирам підрозділів навчального центру. За їхніми словами, шість вʼязнів здійснили втечу, при цьому бувши у формі ЗСУ та зі зброєю”, — йшлося у повідомленні.

Нагадаємо, в Офісі генпрокурора відповіли, скільки засуджених вже вступили до лав ЗСУ.

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