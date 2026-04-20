Чутки про оточення Сум: у військових дали чітку відповідь

Заяви про загрозу напівоточення Сум, які поширюються в Мережі, не відповідають реальній ситуації на фронті.

Про це повідомив речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов у коментарі «РБК-Україна».

За його словами, російські війська не мають можливості наблизитися до міста настільки, щоб створити загрозу оточення.

«Будь-які розповіді про можливості досягнення Сум зі сходу не відповідають дійсності — ані на землі, ані на мапі», — наголосив він.

За даними військових, окупанти змогли зайти лише до кількох прикордонних населених пунктів, зокрема Грабовського та Миропільського. Глибина їхнього просування становить до 3–4 км від кордону, тоді як відстань до Сум перевищує 35 км.

Водночас у прикордонній зоні тривають складні бої. Як зазначив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко, російські війська намагаються посилювати штурмові дії та просочуватися через «зеленку», однак прориву вглиб території немає.

У Силах оборони наголошують, що всі спроби ворога просунутися зупиняються, а поширена інформація про «оточення» чи «прорив» не має підстав.

Раніше ТСН.ua повідомив, що російські війська розпочали активні штурми на різних відтинках фронту в Сумській області. Наразі зафіксовано чотири вклинення ворога вздовж кордону, де тривають складні бої.

Напередодні десантники 71-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ відбили спробу російського прориву на Сумщині з використанням нестандартної тактики: окупанти намагалися прокрастися через газову трубу та атакували на квадроциклах і мотоциклах. Українські захисники вчасно виявили ворога та завдали йому втрат.

Нагадаємо, російська армія намагається створити буферну зону на Сумщині, вишукуючи слабкі місця в обороні. За даними DeepState на 15 квітня, окупанти просунулися в районах Грабовського та Миропільського, захопивши або проникнувши на територію площею близько 150 кв. км. Сили оборони знають про ці дії, контролюють ситуацію та вживають заходів для стримування ворога.