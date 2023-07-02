"Чуємо красномовну тишу": Подоляк закликав світ відреагувати на ймовірний підрив ЗАЕС росіянами

Подоляк вимагає від світових лідерів не просто гучних заяв.

Світові лідери повинні попередити Росію про те, що будь-який теракт на території ЗАЕС буде прирівняно до використання тактичної ядерної зброї.

Про це заявив радник керівника ОП президента Михайло Подоляк.

"Від теракту на найбільшій атомній станції Європи нас відділяє лише одна спільна публічна заява від лідерів глобального світу: "Будь-яка російська провокація на #ЗАЕС миттєво буде прирівняна до використання тактичної ядерної зброї з відповідними конкретними наслідками". Що ми чуємо натомість? Абсолютна та красномовна… тиша. Може, годі раз за разом наступати на одні й ті самі граблі?" - написав він у Twitter.

Яка ситуація на ЗАЕС

Головне управління розвідки Міноборони України попередило про плани російських силовиків здійснити масштабні провокації на Запорізькій атомній електростанції. За інформацією військової розвідки, Росія планує атакувати ядерний об'єкт і заявити про "витік радіоактивних речовин". Метою окупантів є припинення бойових дій та запобігання контрнаступу сил Збройних Сил України.

В ніч проти 22 травня було відключено останню високовольтну лінію електропередачі Дніпровська 750 кВ, яка живила Запорізьку АЕС, що перебуває під окупацією. Станцію було введено в режим блекауту.

Володимир Зеленський заявив, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на захопленій нею Запорізькій АЕС і "все для цього підготувала".

Однак аналітики кажуть, що підрив ЗАЕС малоймовірний. Тим часом російські окупанти зменшують присутність на території ЗАЕС, це відбувається на тлі інформації про загрозу підриву станції росіянами.

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