ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
70
Час на прочитання
2 хв

Чверть армії Путіна кинуто до Покровська, РФ готує вирішальний штурм: експерт про “дедлайн” Кремля

Путіна наказав взяти Покровськ будь-якою ціною.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Армія РФ.

Армія РФ. / © Associated Press

Зараз близько 170 тис. російських окупантів зосереджено на Покровському напрямку. Це - майже чверть усієї армії противника. Саме на цій ділянці фронту відбуваються найінтенсивніші бої.

Про це повідомив військовий аналітик Олексій Гетьман в ефірі телеканалу FREEДОМ.

“Лінія фронту становить 1 245 км, Покровський напрямок — приблизно 5-6% від усієї лінії фронту. Там зосереджена чверть російських військ, відбувається більше ніж третина, іноді - до половини від загальної кількості бойових зіткнень. На сьогоднішній день кількість бойових зіткнень, яка зафіксована, істотно менша, ніж була кілька днів тому”, - розповів Гетьман.

За його словами експерта, зменшення кількості бойових зіткнень на Покровському напрямку пов’язане з тактичною ротацією, яку проводить армія РФ.

“Тобто вони відводять частину військ не на місце постійної дислокації, а за кілька кілометрів, може десятки кілометрів від лінії зіткнення. Там вони доукомплектовуються, переозброюються, навіть відпочивають. І потім більш-менш свіжими силами знову будуть атакувати”, - пояснив аналітик.

Він нагадав, що “фюрер” Володимир Путін віддав наказ своїм військам захопити агломерацію Покровськ — Мирноград — Костянтинівка до 21 листопада.

Нагадаємо, партизанський рух АТЕШ повідомив, що Росія масово перекидає військових і техніку до Покровська, де окупантам бракує резервів. Цілком ймовірно, що підрозділи знімають із Херсонського та Запорізького напрямків.

Військовий експерт Сергій Братчук наголошує, що сьогодні викинути окупантів РФ з Покровська нереально. З його слів, росіяни створили плацдарм, де закріпилися, вони з південних околиць дійсно заходять до міста.

Аналітики Інституту вивчення війни зауважують: РФ перебуває в Покровську, але не може оточити місто. Джерело, пов’язане з українською військовою розвідкою, повідомило, що російські війська перебувають в більшості районів Покровська, але не можуть оточити місто.

Дата публікації
Кількість переглядів
70
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie