Чверть армії Путіна кинуто до Покровська, РФ готує вирішальний штурм: експерт про “дедлайн” Кремля

Армія РФ. / © Associated Press

Реклама

Зараз близько 170 тис. російських окупантів зосереджено на Покровському напрямку. Це - майже чверть усієї армії противника. Саме на цій ділянці фронту відбуваються найінтенсивніші бої.

Про це повідомив військовий аналітик Олексій Гетьман в ефірі телеканалу FREEДОМ.

“Лінія фронту становить 1 245 км, Покровський напрямок — приблизно 5-6% від усієї лінії фронту. Там зосереджена чверть російських військ, відбувається більше ніж третина, іноді - до половини від загальної кількості бойових зіткнень. На сьогоднішній день кількість бойових зіткнень, яка зафіксована, істотно менша, ніж була кілька днів тому”, - розповів Гетьман.

Реклама

За його словами експерта, зменшення кількості бойових зіткнень на Покровському напрямку пов’язане з тактичною ротацією, яку проводить армія РФ.

“Тобто вони відводять частину військ не на місце постійної дислокації, а за кілька кілометрів, може десятки кілометрів від лінії зіткнення. Там вони доукомплектовуються, переозброюються, навіть відпочивають. І потім більш-менш свіжими силами знову будуть атакувати”, - пояснив аналітик.

Він нагадав, що “фюрер” Володимир Путін віддав наказ своїм військам захопити агломерацію Покровськ — Мирноград — Костянтинівка до 21 листопада.

Нагадаємо, партизанський рух АТЕШ повідомив, що Росія масово перекидає військових і техніку до Покровська, де окупантам бракує резервів. Цілком ймовірно, що підрозділи знімають із Херсонського та Запорізького напрямків.

Реклама

Військовий експерт Сергій Братчук наголошує, що сьогодні викинути окупантів РФ з Покровська нереально. З його слів, росіяни створили плацдарм, де закріпилися, вони з південних околиць дійсно заходять до міста.

Аналітики Інституту вивчення війни зауважують: РФ перебуває в Покровську, але не може оточити місто. Джерело, пов’язане з українською військовою розвідкою, повідомило, що російські війська перебувають в більшості районів Покровська, але не можуть оточити місто.