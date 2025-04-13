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- Війна
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Чи буде мобілізація жінок в Україні: відповідь заступника голови ОП
Наразі жінки можуть добровільно приєднатися до ЗСУ.
Питання мобілізації жінок в Україні наразі не є пріоритетним, хоча надалі можливе впровадження окремих елементів ізраїльської системи оборони.
Про це розповів заступник керівника Офісу президента Павло Паліса в інтерв’ю BIHUS Info.
«Я думаю, жіноча мобілізація… тут, швидше, якісь дефіцитні спеціальності, медичні напрямки і таке інше. Я думаю, це питання зараз так гостро не стоїть. Жіноча служба в армії — це більш така добровільна справа, мені здається», — сказав він.
Водночас Паліса наголосив, що в перспективі доцільно було б вивчити досвід Ізраїлю, щоби адаптувати його до українських реалій.
Нагадаємо, за словами комбрига 93-ї ОМБр «Холодний Яр», наймолодшого комбригу в історії ЗСУ Шаміля Круткова, мобілізація з 18 років — неминуча, рано чи пізно Україні доведеться піти на таке непопулярне рішення.