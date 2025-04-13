Чи буде мобілізація жінок в Україні: відповідь заступника голови ОП

Заступник голови Офісу президента Павло Паліса заявив, що жіноча мобілізація наразі не є пріоритетом, але надалі можуть врахувати досвід Ізраїлю / © ТСН.ua

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Питання мобілізації жінок в Україні наразі не є пріоритетним, хоча надалі можливе впровадження окремих елементів ізраїльської системи оборони.

Про це розповів заступник керівника Офісу президента Павло Паліса в інтерв’ю BIHUS Info.

«Я думаю, жіноча мобілізація… тут, швидше, якісь дефіцитні спеціальності, медичні напрямки і таке інше. Я думаю, це питання зараз так гостро не стоїть. Жіноча служба в армії — це більш така добровільна справа, мені здається», — сказав він.

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Водночас Паліса наголосив, що в перспективі доцільно було б вивчити досвід Ізраїлю, щоби адаптувати його до українських реалій.

Нагадаємо, за словами комбрига 93-ї ОМБр «Холодний Яр», наймолодшого комбригу в історії ЗСУ Шаміля Круткова, мобілізація з 18 років — неминуча, рано чи пізно Україні доведеться піти на таке непопулярне рішення.