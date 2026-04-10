Чи буде тиша на Великдень: у МЗС оцінили шанс на перемир’я з РФ

Росіяни підтвердили Україні, що хочуть дотриматися великоднього перемир’я. Українці до нього ставляться вже з готовністю, що цього насправді може не відбутися. У Міністерстві закордонних справ зробили заяву про перемир’я на Великдень.

Очільник МЗС Андрій Сибіга заявив, що цьогорічне великоднє перемир’я має шанс на втілення в життя. Що ще відповіли росіянам у МЗС України?

Чи буде великоднє перемир’я: що кажуть у МЗС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що пропозиція великоднього перемир’я, яку зробив Володимир Зеленський, має шанс на втілення в життя.

«Українці заслуговують на святковий день без терору. Побачимо, коли та де почне працювати тиша, і відповімо дзеркально», — заявив Андрій Сибіга.

Також Сибіга висловив надію, що тривале припинення вогню проторувало б шлях до справжньої дипломатії та реального завершення війни Росії проти України.

У МЗС переконані, що припинення вогню є правильною стратегією просування дипломатичних зусиль у випадку України та РФ, а також Близького Сходу.

Перемир’я на Великдень: останні новини

Нагадаємо, першим про великоднє перемир’я заговорив президент України Володимир Зеленський. Він запропонував Путіну тишу та зупинення ударів на найбільше церковне свято.

Зеленський заявив, що Україна готова дотримуватися великоднього перемир’я, якщо росіяни дотримуватимуться режиму припинення вогню. У Кремлі спершу відкидали обговорення перемир’я на 12 квітня, а пізніше Путін назвав умови, на які погоджується.

Російський диктатор заявив, що великоднє перемир’я триватиме з 16:00 за московським часом 11 квітня до кінця дня 12 квітня 2026 року.

Путін дав російським військовим вказівку припинити бойові дії на період великоднього перемир’я, але бути готовими «завдати удару у відповідь».

До слова, минулого року Путін також оголошував великоднє перемир’я (з 19 по 21 квітня), однак атакував у перший же день, 19 квітня.