Чи буде Україна дотримуватися "перемир’я" Путіна на 8–9 травня: що кажуть у Києві

Україна не бачить сенсу дотримуватися запропонованого Росією короткострокового припинення вогню на 8–9 травня, яке Москва пов’язує з проведенням параду до Дня перемоги.

Про це повідомляє Kyiv Independent із посиланням на високопоставленого українського чиновника, який говорив на умовах анонімності, оскільки не мав повноважень коментувати це публічно.

«Ми просто не бачимо сенсу продовжувати парад», — сказав співрозмовник видання.

Заява пролунала після того, як президент Володимир Зеленський повідомив: Росія вже 1820 разів порушила режим припинення вогню, який Україна запропонувала запровадити від 6 травня. За словами глави держави, такі порушення були зафіксовані станом на 10:00, за кілька годин після початку режиму тиші.

Раніше Зеленський заявив, що Україна готова до припинення вогню від 6 травня. Це стало відповіддю на пропозицію Володимира Путіна оголосити окреме «перемир’я» на 8–9 травня — у дні, коли Росія проводить заходи до Дня перемоги.

Водночас Київ неодноразово наголошував, що виступає за реальне та безумовне припинення вогню, а не за коротку паузу, яка потрібна Кремлю лише для безпечного проведення параду в Москві.

Голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко заявив Kyiv Independent, що Україна «щиро зацікавлена» у справжньому припиненні вогню, а не у тимчасовому режимі тиші, після якого Росія знову продовжить атаки по цивільних.

За його словами, єдина мета Путіна — уникнути «принизливого зриву» параду 9 травня у Москві.

«Кошмар Путіна — це якщо військовий парад буде зірваний або зіпсований. Це дасть російському населенню сигнал, що Путін слабкий, програє війну і не здатен гарантувати безпеку росіян», — сказав Мережко.

Президент Зеленський раніше також зазначав, що Україна не отримувала від Москви офіційного звернення з чіткими умовами «перемир’я», хоча російські посадовці публічно говорили про таку ініціативу.

Він наголошував, що запропонований Україною режим тиші від 6 травня мав стати перевіркою того, чи справді можлива пауза в бойових діях.

«Ми вважаємо, що людське життя набагато цінніше за будь-які ювілейні святкування», — заявляв Зеленський.

У МЗС України також розкритикували дії Москви. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Росія вкотре проігнорувала реалістичний заклик до припинення бойових дій.

«Це показує, що Росія відкидає мир, а її фальшиві заклики до припинення вогню 9 травня не мають нічого спільного з дипломатією», — сказав Сибіга.

За його словами, Путіна турбують не людські життя, а військові паради.

Водночас Москва звинуватила Україну у порушенні режиму тиші. Російський представник Родіон Мірошник заявив про нібито атаки по окупованому Криму та Брянській області. На момент публікації Київ ці звинувачення не коментував.

Раніше Росія вже оголошувала короткі «перемир’я» під час релігійних свят, однак вони не дотримувалися. За даними Генштабу ЗСУ, під час попереднього «великоднього» перемир’я у квітні російська армія порушила режим тиші 10 721 раз за 32 години.

Підготовка Кремля до 9 травня — що відомо

До слова, РФ забирає боєздатні частини з передової (зокрема з Костянтинівського напрямку) для репетицій параду 9 травня. За даними «АТЕШ», замість професійних військових позиції утримують непідготовлені новобранці та поранені, що спричинило хаос в обороні. Через дефіцит кадрів окупанти перейшли до масових «м’ясних штурмів», що призвело до рекордних втрат. Серед солдатів на фронті панує деморалізація через те, що командування жертвує їхніми життями заради телевізійної картинки в Москві.

Водночас Путін радикально посилив заходи безпеки через страх перед переворотом та замахами за допомогою БпЛА. Диктатор проводить більшу частину часу в підземних бункерах у Краснодарському краї, уникаючи резиденцій під Москвою та на Валдаї. Посилення охорони торкнулося також десяти топгенералів. Додатково навколо стратегічних об’єктів стягують ППО, а в Москві періодично відключають Інтернет для захисту від дронів.

