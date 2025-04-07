Чи буде весна 2025 року вирішальною у війні: відомий "азовець" відповів

Ілля Самойленко / © скриншот з відео

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Росіяни продовжують наступати майже на всій лінії фронту, тому не можна стверджувати, що ситуація на фронті затихає і окупанти виснажились.

Про це офіцер 12-ї бригади спеціального призначення «Азов», герой оборони Маріуполя та «Азовсталі» Ілля Самойленко («Гендальф») сказав в ефірі Radio NV.

«Де наступ зупинився? Покажіть, будь ласка. Можливо, це Лиманський напрямок, де у противника прорив у напрямку Ямполівки, Ямполя, Тернів? Так, точково десь змогли стабілізувати лінію на Покровському напрямку», — каже «Гендальф».

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За його інформацією, росіяни готують низку наступальних операцій на інших напрямках. Він зауважив, що армія РФ завжди активізовується навесні. Тоді як наш період — це літо-осінь.

«Боєздатні підрозділи РФ були перекинуті з Покровського на Торецький напрямок. Росіяни контратакують на Курщині з метою переходу через кордон. Не можна стверджувати, що у росіян наступальний потенціал виснажився», — сказав Самойленко.

На його думку, найближчим часом варто очікувати на активізацію наступальних дій з боку Росії, особливо на тлі настроїв, що війна може скоро закінчитися завдяки переговорам Москви та Вашингтона.

Щодо питання, чи буде весна 2025 року вирішальною у війні, Самойленко відповів так: «Я пам’ятаю, таке було від 2023 року. 2023 рік — весна-літо мали бути вирішальними, 2024 рік — те саме. У нас кожен сезон вирішальний. Це свідчить про високу ставку у цій війні».

Він переконаний, що Росія зовсім не зацікавлена в жодному переговорному процесі, адже має на полі бою досить значну перевагу.

«І вони цю перевагу реалізовують… Тому поки всі у нас очікують, що великі дядьки порішають — росіяни невпинно продовжують розвивати успіх», — додав Самойленко.

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