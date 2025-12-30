Чи була атака дронів на резиденцію Путіна: розвідка України навела факти

Розвідка / © ТСН.ua

Служба зовнішньої розвідки України повідомила про масштабну інформаційну операцію Росії, спрямовану на дискредитацію України та зрив домовленостей між президентами України та США.

За даними розвідки, Кремль звинуватив Україну у нібито спробі атаки на резиденцію Володимира Путіна із використанням 91 безпілотника.

Операція почалася із заяви міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова та швидко підхоплена іншими російськими посадовцями і прокремлівськими медіа (ТАСС, RT). Координація і швидкість розповсюдження наративів свідчать про безпосереднє керівництво операцією з боку Кремля.

Українська розвідка наводить факти, які спростовують атаку:

Місцеві жителі Новгородської області не повідомляли про жодні дії дронів чи їх наслідки 29 грудня. Кремль поширює фейкові повідомлення нібито від мешканців Валдаю. Відсутні реальні докази – уламки, фото чи відео збитих БПЛА, яких росіяни не змогли надати майже добу після заяви. МО РФ двічі змінювало кількість “збитих” дронів, підлаштовуючи дані під прокремлівський наратив.

Розвідка нагадує, що Росія не вперше маніпулює подібними темами: у травні 2023 року повідомляла про атаку БПЛА на Кремль, а у травні 2025 року – про нібито загрозу для гелікоптера Путіна під час візиту до Курської області.

Українська розвідка попереджає, що цей фейк є реакцією Кремля на прогрес у переговорах України та США і може бути використаний для виправдання майбутніх атак по Україні та дискредитації українського керівництва.

Нагадаємо, у США розкритикували президента Дональда Трампа за реакцію на заяви Росії про нібито атаку українських дронів на резиденцію Володимира Путіна. Член Палати представників Конгресу США Дон Бекон закликав Трампа та його команду перевіряти факти перед тим, як робити публічні висновки, наголосивши, що Кремль неодноразово поширював неправдиву інформацію. Водночас сам Трамп визнав, що не має підтверджених доказів такої атаки та допускає, що її могло не бути.