Кримський міст / © Associated Press

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Можливі домовленості між Україною та Росією про взаємну відмову від ударів по мостах навряд чи могли бути ефективними. Росія, за оцінкою експерта, не дотримується подібних обіцянок без серйозних стримувальних чинників і продовжує атакувати українську інфраструктуру.

Про це заявив засновник компанії-виробника оборонної продукції First Contact Валерій Боровик в ефері «Київ24».

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За його словами, Росія часто порушує домовленості або трактує їх на власний розсуд. Щоб такі угоди працювали, потрібні впливові посередники та дієві механізми стримування.

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«Я б не сказав, що вони б спрацювали. Якщо вони навіть і були, ми побачили, що їх порушили. І вони почали першими бити по наших мостах», — зазначив Боровик.

Експерт наголосив, що удари по українській енергетиці, водопостачанню та логістиці є частиною російської стратегії. На його думку, одна з цілей РФ — ускладнити сполучення між берегами Дніпра та порушити функціонування Києва.

«Для них поставлене завдання відрізати один берег від іншого — і енергетично, і логістично. І тому вони його виконують», — пояснив він.

Водночас Боровик переконаний, що Україна також має можливості завдавати відчутних ударів по російській інфраструктурі, зокрема мостах.

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За його словами, йдеться не лише про Кримський міст, адже на території Росії є й інші важливі логістичні об'єкти.

«Ми все одно б'ємо, і це призводить до суттєвих втрат з боку Росії — і політичних, і іміджевих, і логістичних, і військових», — підсумував експерт.

Що відомо про удари по Кримському мосту 16–17 листопада

Нагадаємо, в ніч проти 16 листопада Кримський міст зазнав масованої атаки дронів. За даними супутникових знімків і моніторингових каналів, було пошкоджено дорожнє полотно щонайменше у двох місцях та деформовано одну з арок судноплавного прольоту. Окупанти перекрили рух, через що в заторах застрягли близько 2000 автомобілів.

Уночі 17 листопада міст атакували повторно. За повідомленнями очевидців, поблизу переправи пролунало близько семи потужних вибухів.

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За даними OSINT-аналітиків ASTRA та Exilenova+, повторні удари припали на раніше пошкоджені конструкції. Арка автомобільної частини мосту обвалилася у воду, а дорожнє полотно просіло та перекосилося.

Раніше в СБУ підтвердили проведення багатоетапної спецоперації спільно із Силами оборони України. За інформацією відомства, операція тривала близько місяця, а вирішального удару по автомобільному прольоту завдали спецпризначенці «Альфи» ракетами-дронами «Паляниця». Також попередньо пошкоджено залізничну частину мосту.

Удар по мостах Києва 17 листопада: що відомо

Нагадаємо, в ніч проти 17 листопада Росія атакувала Київ балістичними ракетами. Повідомлялося про влучання в районі Північного та Південного мостів, пошкодження критичної інфраструктури та перебої з водо- і теплопостачанням.

Через наслідки атаки обидва мости тимчасово перекрили. Також обмежили рух метро: поїзди зеленої лінії курсували лише між станціями «Сирець» і «Видубичі», а рух на ділянці від «Осокорків» до «Червоного хутора» зупинили.

Згодом мер Києва Віталій Кличко повідомив про відновлення руху трамваїв і тролейбусів за постійними маршрутами. Водночас через наслідки обстрілів на лінії не вийшли п'ять тролейбусних маршрутів. Загалом у столиці працюють 39 тролейбусних, 17 трамвайних і 102 автобусні маршрути.

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