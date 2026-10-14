Чи було попередження від США: військові розкрили дивні деталі передавання розвідданих цієї ночі

Юрій Ігнат

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Під час нічної атаки на Київ партнери спершу не передали Україні попередження про застосування балістичних ракет. Водночас під час трьох наступних хвиль ударів така інформація вже надходила.

Про це заявив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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«Перше повідомлення ми дали близько 22:40 про те, що не було повідомлень від партнерів про балістику. Але вже в наступні три хвилі атак повідомлення від партнерів про застосування балістики звучали», — уточнив він.

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Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що адміністрація Дональда Трампа попереджала Київ про можливе припинення обміну розвідданими, якщо Україна не зупинить далекобійні удари по російських нафтопереробних заводах.

Також стало відомо і про обмеження в роботі супутникового зв’язку Starlink. Український волонтер Сергій Стерненко повідомив, що зв’язок почав зникати на терміналах, які використовувалися під час руху на великій швидкості.

«Сьогодні вночі було обмежено роботу терміналів Starlink. Через це було зірвано низку важливих місій», — заявив він.

Спочатку йшлося про втрату зв’язку під час руху зі швидкістю понад 160 км/год. Згодом Стерненко уточнив, що в частини військових проблеми виникали вже на швидкості 60–70 км/год.

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Атака на Київ 14 жовтня — наслідки

У ніч проти 14 жовтня Росія атакувала Київ, унаслідок чого загинули троє людей, ще щонайменше 22 були поранені, серед них дитина.

Найбільших руйнувань зазнав Деснянський район, де ракета влучила у багатоповерхівку. Пошкодження та пожежі також зафіксували у Голосіївському, Дніпровському, Дарницькому та Шевченківському районах.

Вранці російські війська завдали нового масованого удару балістичними ракетами по енергетичних об’єктах Києва та області, після чого у столиці виникли перебої з електропостачанням.

Зеленський заявив, що Росія свідомо атакувала саме енергетичні об’єкти, щодо яких Дональд Трамп закликав припинити вогонь.

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За наведеними даними, без електрики залишилися щонайменше 600 тисяч людей. Також були пошкоджені 26 елементів електроенергетичного комплексу та чотири об’єкти нафтогазової інфраструктури.

Водночас в «Укрзалізниці» повідомляли, що вночі російські удари охопили і залізничні об’єкти у Харківській, Київській, Вінницькій, Хмельницькій та Тернопільській областях. Минулося без жертв. Втім, сталися суттєві руйнування. Залізничники оперативно відновлюють пошкоджену інфраструктуру та організовують альтернативні маршрути.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: “Одночасна атака балістикою різних типів! Ігнат про нетипову атаку”

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