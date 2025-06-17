Чи чекати на "криваву осінь": експерт відповів на заклик військового до українців покидати міста

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Військово-політичний експерт Олександр Коваленко спростував панічні настрої щодо масових виїздів із міст після нічних ракетних ударів по Києву та інших регіонах. «Криваві осені» — це регулярна частина війни, і зараз змінилася тактика ворога, який через дефіцит ракет переходить на дешевші методи ураження мирного населення.

Про це він повідомив виданню «Телеграф».

За словами Коваленка, раніше російські атаки базувалися переважно на масованому використанні балістичних ракет типу «Іскандер», «Калібр» та інших, які викликали масштабні руйнування. Нині ж через труднощі з виробництвом озброєння окупанти роблять ставку на концентровані удари дронами та поодинокими ракетами по окремих містах. Це створює нові виклики для цивільного населення та економіки України.

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Експерт наголосив, що заклики масово залишати міста лише посилюють проблеми, бо люди, які виїжджають до сіл чи інших регіонів, втрачають роботу та стабільність, а їхні сім’ї страждають через ізоляцію від економічних процесів. Замість паніки Коваленко радить українцям бути пильними, дотримуватися правил безпеки, швидко реагувати на повітряні тривоги, ховатися у бомбосховищах та уважно слідкувати за офіційними повідомленнями.

Він також підкреслив, що небезпека ракетних ударів та дронових атак поширюється не лише на великі міста, а й на невеликі населені пункти, тож захищеності немає ніде. Війна змушує людей пристосовуватися до нових реалій, однак збереження життя і нормальна робота в межах країни залишаються пріоритетом.

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Коваленко закликав українців уникати паніки та зосередитися на захисті себе і своєї родини, а не на безпідставних страхах і масових евакуаціях, які можуть лише погіршити ситуацію в державі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що український музикант, репер і командир роти 412-го полку «Немезис» Сил безпілотних систем ЗСУ Олександр Ярмак вважає, що на українців чекає «кривава осінь» і потрібно виїжджати.

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