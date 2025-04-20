Чи діє на фронті "Великоднє перемир'я": Зеленський про ситуацію на передовій

Президент Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент Володимир Зеленський уранці, 20 квітня, розповів, чи виконується на фронті оголошене диктатором Путіним так зване «великоднє перемир’я».

Про це глава держави написав у Telegram.

Президент заслухав доповідь головкома ЗСУ Сирського щодо фронту станом на 6:00.

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Зазначається, що станом на 6 ранку на різних напрямках передової відбулося вже 59 російських обстрілів і п’ять штурмових дій російських підрозділів.

В ОТУ «Старобільськ» зафіксоване одне бойове зіткнення,

в ОТУ «Донецьк» — три бойові зіткнення на Покровському напрямку та на Новопавлівському напрямку,

на Запорізькому напрямку — одне в районі Степового.

Зафіксовано десятки застосувань FPV ворогом.

На Курщині були російські артилерійські удари та застосування дронів.

Зеленський запевнив, що наші воїни всюди «відповідають так, як ворог на це заслуговує в конкретних бойових обставинах». Україна діятиме й надалі дзеркально, наголосив він.

У період між 18:00 учорашньої доби та 00:00 сьогодні відбулося 387 обстрілів і 19 штурмових дій російської армії. 290 разів росіяни застосовували безпілотники.

«В цілому станом на ранок Великодня можемо стверджувати, що російська армія намагається створити загальне враження припинення вогню, але подекуди не полишає окремих спроб просуватися та завдавати втрат Україні. Росія повинна повністю виконувати умови тиші. Українська пропозиція реалізувати й подовжити тишу на 30 днів після 24:00 сьогоднішнього дня залишається чинною. Будемо діяти відповідно до реальної ситуації», — підсумував президент України.

Раніше президент Володимир Зеленський розповів, що на Курщину і Бєлгородщину великодні заяви російського диктатора Володимира Путіна не розповсюдились.