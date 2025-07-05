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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Чи дійшли війська РФ до Дніпропетровщини: ситуація у зоні відповідальності 31 ОМБр на Новопавлівському напрямку

Військовий 31 ОМБр «Вектор» розповів про динаміку боїв, тактику ворога та чи дістались окупанти Дніпропетровської області.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
ЗСУ

ЗСУ / © Associated Press

На Новопавлівському напрямку на Дніпропетровщині, у смузі відповідальності 31 ОМБр, обстановка є складною, ситуація розвивається динамічно, російські війська не відмовляється від наступу, попри втрати у війську. Також вони намагаються змінювати напрямки для наступу.

Про це в етері «Суспільне. Студія» 5 липня розповів військовослужбовець 31-ї окремої механізованої бригади на позивний «Вектор».

Військовий зазначив, що противник застосовує бронетехніку, але вже не колонами, а поодинокі випадки і в основному це темний час доби. Також ворог не відмовився від застосування мотоциклів, але це вже поодинокі випадки: не група сім-вісім мотоциклів, а один-два, навіть три, це вже буде рідко. А також групи піхоти, які намагаються просочуватися цілодобово, скажімо так, і у світлий час доби, і в темний. І особливо намагаються використовувати погані погодні умови для того, щоб нівелювати розвідку безпілотників.

«З нюансів таких, нещодавно навіть бачив на сайтах ворожих, противник розказував, що він застосовує ноу-хау, як то кажуть, це рух на мотоциклах в антидронових плащах. Дивно, можливо, це розраховано на якусь публіку, скажімо так, ворожу, але якщо навіть піхотинець на мотоциклі буде в антидроновому плащі, то сам двигун транспортного засобу, він досить гарячий, його видно ще краще, ніж того піхотинця», — каже «Вектор».

За словами українського воїна, в армії РФ є штурмовики, які мають певні «фізичні відмінності» — у них немає зайвої ваги, вони витриваліші, і є друга група військовослужбовців, які вже намагаються закріпитися на позиціях, або вони підносять боєприпаси і певні там продукти.

«Часто навіть ми вже спостерігаємо, що це не масове явище, але є моменти, коли намагаються скотчем перемотуватися, там, жовтим або синім, щоб видавати себе за наші війська відповідно. Така практика також присутня», — розказав «Вектор».

Чи дійшли окупанти до Дніпропетровщини?

Військовий повідомив, чи дійшли російські війська до Дніпропетровської області.

«На нашій смузі, де ми відповідно виконуємо завдання, то це 100% до Дніпропетровської області противник не дійшов, його піхотні частини. Якщо казати про те, що він може залетіти на безпілотних літальних апаратах, мається на увазі і FPV-дрони, або це розвідувальний дрон. Розвідувальний дрон для нього це задача посильна, а FPV-дрони на оптоволокні, то це буде досить коштовний дрон, має дальність десь 30 кілометрів, щоб безпечні для оператора запуски були. Піхотних підрозділів не виявлено, це з колишнього часу принаймні у нашій смузі», — резюмував «Вектор».

Як повідомили аналітики DeepState у Telegram 5 липня, російські війська захопили ще два села на Донеччині — Новоукраїнку та Зелений Кут, які розташовані біля адмінкордону Дніпропетровської області.

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