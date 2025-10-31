Чи дійсно Покровськ приречений: росіяни підтягують сили для захоплення міста

Покровськ / © Associated Press

Бої за Покровсько-Мирноградську агломерацію вступили у свою вирішальну фазу. Ворог присутній у межах міста у досить великій кількості.

Про це «24 Каналу» повідомив військовий експерт Роман Світан.

Дії росіян щодо накопичення резервів були відомі українській розвідці. Він припускає, що було докладено недостатньо зусиль із забезпечення щільності військ та вогню.

«Тому дали змогу росіянам перевалити через трасу Покровськ — Мирноград — Костянтинівка. А це вже дало можливість їм спробувати оточити Покровсько-Мирноградську агломерацію. Частина російських військ декілька тижнів тому сунулась в бік Добропілля. Там їх успішно перехопили, стиснули з флангів і добивають наші війська», — сказав Світан.

За його даними, росіяни здійснюють рух вздовж залізниці, до центра Покровська. Там зараз зосереджено більше ніж 200 тисяч особового складу ворога, особливо південніше залізниці.

Нагадаємо, російські війська продовжують активно наступати на Покровськ і поставили собі за мету оточити Покровську агломерацію.

Експерт із систем радіоелектроніки та зв’язку Сергій «Флеш» Бескрестнов заявив, що якщо Україна не змогла цьому протистояти, потрібно брати відповідальність та ухвалювати непопулярні рішення щодо відведення з цієї ділянки особового складу Збройних сил України.

Для оточення Покровської агломерації РФ залучила близько 11 тисяч окупантів. Очільник Кремля Путін дав наказ своїм солдатам захопити Покровськ до середини листопада.