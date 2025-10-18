Чи дійсно ракети Tomahawk могли б змінити баланс на користь ЗСУ: що кажуть в ISW

Tomahawk / © Getty Images

Американські ракети Tomahawk дозволили б українським військовим завдати серйозної шкоди ключовим військовим об’єктам, розташованим у глибині території Росії.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазанчають, що американські ракети Tomahawk можуть нести більший корисний вантаж і літати з більшою швидкістю, ніж безпілотники дальньої дії.

«Це збільшує шанси цих ракет проникнути через систему протиповітряної оборони супротивника та дозволить українським військовим завдати істотних збитків ключовим військовим об’єктам, розташованим у глибині території Росії, які мають більшу цінність та більше захищені», — кажуть експерти.

Зокрема, такими об’єктами можуть стати завод безпілотників «Шахед» у Єлабузі (Республіка Татарстан) та авіабаза «Енгельс-2» у Саратовській області, де базуються стратегічні бомбардувальники, які обстрілюють крилатими ракетами Україну.

Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський розійшлися в думках щодо майбутнього війни в Україні після їхньої третьої зустрічі у Вашингтоні.

Як зазначає CNN, переговори тривали кілька годин і відбувалися у «відвертій та подекуди незручній атмосфері». Джерела, знайомі з перебігом зустрічі, повідомили, що американський лідер прямо заявив Зеленському — наразі Україна не отримає далекобійні ракети Tomahawk, здатні вражати цілі в глибині території Росії.