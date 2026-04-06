Чи дійсно РФ будує бази для атак у Білорусі: у Міноборони відповіли

Шахед.

Інформація, що з’явилася у ЗМІ, про будівництво аеродромів у Білорусі для запуску дронів нібито по Україні, не відповідає дійсності.

Про це повідомив військовий експерт, радник міністра оборони Сергій «Флеш» Бескрестнов.

«Мені нічого невідомо про будівництво аеродромів для запуску "Шахедів" з Білорусі. Я в шоці від того, як перекручується інформація. Таке викривлення інформації, на жаль, чинить психологічний тиск на наш народ», — наголосив він.

«Флеш» нагадав, що 23 березня Володимир Зеленський повідомив про знищення чотирьох пунктів управління БпЛА в Білорусі, але є ймовірність, що РФ може відновити їх знову. Втім, Forbes неправильно інтерпретувало заяву президента, наголосив представник Міноборони.

Forbs про будівництво баз для ударів

Forbs опублікувало матеріал про те, що РФ намагається посилити атаки ударними безпілотниками у своїй війні проти України. Для цього на території Білорусі розпочалося будівництво баз наземного управління для дронів великої дальності. За даними Reuters, Кремль планує звести в Білорусі чотири станції.

Окрім того, видання наводить слова українського президента Володимира Зеленського про те, що РФ збирається й надалі використовувати територію Білорусі для розміщення інфраструктури управління далекобійними дронами.