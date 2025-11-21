ТСН у соціальних мережах

Чи дійсно ЗСУ в оточенні на Запоріжжі: в командуванні відповіли

Командування володіє ситуацією, підрозділам надається посилення, а евакуація поранених відбувається злагоджено.

ЗСУ на фронті

ЗСУ на фронті / © Associated Press

Сили оборони Півдня України офіційно спростували інформацію, яка активно поширюється у соціальних мережах, про нібито оточення певних підрозділів ЗСУ бійцями Російської Федерації на Гуляйпільському напрямку, що на Запоріжжі.

Про це вони 21 листопада повідомили на офіційній сторінці.

Командування визнає, що ситуація на даному напрямку дійсно є складною та напруженою, проте наголошує, що вона повністю контрольована.

У повідомленні підкреслюється, що попри складність оперативної обстановки з українськими бійцями підтримується зв’язок, налагоджена логістика. Також проводиться евакуація поранених.

Підрозділам, які ведуть бої на цьому напрямку, надається підсилення зі штурмових підрозділів.

Командування запевняє, що повністю володіє ситуацією та проводить всі необхідні заходи для покращення тактичного становища українських військ.

Нагадаємо, у Запоріжжі внаслідок ворожого обстрілу 20 листопада зафіксовані жертви серед цивільного населення: п’ятеро людей загинули та троє отримали поранення. Російська атака пошкодила житлові будинки, ринок та магазин.

