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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Чи достатньо військових в українській армії для деокупації територій: Зеленський дав відповідь

За словами Зеленського, найважливіше зараз — стримувати ворога, саме цим і займається армія, тому не можна зменшувати її чисельність.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Українська армія у нинішній кількості сьогодні стримує ворога, її не можна зменшувати.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю програмі «60 Minutes» на телеканалі CBS News.

«Ми розуміємо, що передусім наша армія, яку не можна зменшувати, тому що в такій кількості вона сьогодні стримує ворога. Ми не робимо якісь операції, великі операції по деокупації. Ні. Цього недостатньо. Цієї кількості недостатньо для цього», — наголосив президент.

І тому, за словами Зеленського, найважливіше — стримувати ворога. І саме стримуванням ми займаємося. І саме тому не можна зменшувати чисельність української армії.

«І тому та кількість, яка є і зменшувати її неможна. Це перша наша гарантія безпеки. Не зменшення армії, а підтримка її, укомплектування її, фінансування її», — підсумував президент.

Раніше Зеленський пояснив, чи працюватиме часткове припинення вогню.

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