Чи готова РФ до війни з НАТО: військовий експерт дав оцінку

Солдати ВС РФ / © Associated Press

Російська армія не може одночасно вести бойові дії на двох напрямках, заявив військовий експерт Сергій Грабський.

Про це експерт розповів в ефірі “Фабрики новин”.

“Сьогодні вони не можуть воювати. Хоча пафосно заявляють, що кидають у бій армії. Але до реальної армії, яку ми звикли бачити — це далеко. Росія на сьогодні зосереджує свої зусилля на одному напрямку, маючи якісь другорядні ділянки, але не більше того”, — підкреслив експерт.

Він додав, що навіть на “гарячих” ділянках фронту, таких як Куп’янський і Донецький напрямки, бойові дії несумісні за інтенсивністю: “Наступи росіяни проводять силами до одного мотострілецького відділення без підтримки техніки”.

За словами Грабського, у разі конфлікту з НАТО Росія потребуватиме значно більшої кількості сил і ресурсів. “Наразі чисельність сухопутних військ РФ — 950 тисяч. З них 740 тисяч перебувають на території України”, — зазначив він.

Грабський підкреслив, що для повноцінного наступу Путіну доведеться вдаватися до непопулярних рішень з мобілізації:

“Так, вони почали створювати військову інфраструктуру, але вона має бути чимось наповнена. На цей рік вони запланували збільшення чисельності на 150 тисяч. Уявіть — чи може таке бути, що Росія зняла всі свої війська, кинула їх на країни Балтії, а на фінському напрямку чисельність військ буде такою, як сьогодні — до 10%? Чи підуть на це російські полководці? Ні, звичайно”.

Нагадаємо, що у Росії вже кілька місяців поспіль формують стратегічний резерв із військовослужбовців за контрактом. Це може свідчити про підготовку Кремля до тривалої війни на виснаження та навіть до можливого конфлікту з НАТО.