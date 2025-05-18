Солдати РФ

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Чимало українців та їхніх європейських союзників звинуватили президента США Дональда Трампа в тому, що він запропонував Кремлю забагато поступок для забезпечення швидкої мирної угоди. Для багатьох російських солдатів та їхніх націоналістичних прихильників мирні пропозиції Вашингтона є надто мізерними.

Про це пише The New York Times.

Росіяни втомилися

В інтерв'ю 11 російських солдатів, які воюють або воювали в Україні, висловили глибокий скептицизм щодо дипломатичних зусиль, які в п'ятницю призвели до перших прямих мирних переговорів за три роки, але були короткими та малорезультатними. У телефонній розмові солдати заявили, що відкидають безумовне припинення вогню, запропоноване Україною, додавши, що російські війська повинні продовжувати бойові дії принаймні доти, доки не захоплять усі чотири південні та східні українські регіони, на які претендує Кремль, але які лише частково контролює.

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“Ці інтерв'ю є рідкісним свідченням морального духу російських військових, підкреслюючи внутрішні виклики, з якими зіткнеться президент Росії Володимир Володимир Путін, завершивши війну на умовах, які не відповідають його максималістським цілям. Вимоги солдатів також свідчать про те, що поспішна анексія паном Путіним чотирьох українських регіонів на початку війни, можливо, обмежила його поточні можливості в переговорах, оскільки значна частина населення сприймала б будь-що менше як поразку”, — йдеться у матеріалі.

Основні думки російських солдатів:

всі втомилися і хочуть додому;

“Але ми хочемо захопити всі регіони, щоб нам не довелося боротися за них у майбутньому. Інакше, чи всі хлопці загинули даремно?», — сказав Сергій, призваний російський солдат, який воює на сході Донецької області.

до РФ повернуться вбивці, яких краще не дратувати;

«Ви розумієте, що означає для країни мати мільйон людей, яких навчили вбивати, не боячись крові? Мільйон розлючених убивць — це досить серйозна проблема, якщо вони вважатимуть наших правителів людьми, які не на їхньому боці», — сказав Дмитро, який воював в Україні за російське воєнізоване формування до жовтня.

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важко поєднати особисте бажання миру та виснаження від війни з потребою осмислення своїх жертв через переможний результат для Росії;

«Я посеред усього цього безладу, і, чесно кажучи, я втомився від цього. У мене більше немає бажання варитися в цьому супі», — наголосив один з опитаних.

брак відпусток, корупцію серед начальства та байдужість своїх співвітчизників. Деякі солдати звинуватили військове командування своєї країни та бізнесменів у протидії мирній угоді, оскільки вони отримують вигоду від буму державних витрат під час війни.

про солдатів РФ усі забули;

«Нещодавно хтось надіслав мені відео: дівчата, хлопці танцюють, тусуються в барах, гуляють до ранку. Тим часом йде війна. Усі про нас забули. Ми давно перестали бути для когось героями»,— сказав Андрій, російський солдат-доброволець у Донецьку.

контроль над спірними територіями є невіддільною військовою метою для багатьох російських військовослужбовців та їхніх прихильників;

«Ми показали свою силу. Весь світ воює проти нас, і вони не просуваються далеко. Я не хочу бачити жодних поступок, бо я бачив ціну кожної жмені землі», — сказав Євген, російський солдат-контрактник, який воював в Україні до грудня 2023 року.

У NYT наголошують:після трьох років боїв російські війська майже повністю контролюють лише одну область — Луганську. В інших трьох областях – Донецькій, Херсонській та Запорізькій – Росія контролює від 65 до 75 відсотків території.

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“Протягом більшої частини війни український уряд категорично відмовлявся віддавати території Росії, вимагаючи повернення до міжнародно визнаних кордонів країни та наполягаючи на гарантіях безпеки перед згодою на перемир'я. В останні місяці президент України Володимир Зеленський пом'якшив свою позицію, погодившись на запропоноване припинення вогню без гарантій безпеки, припустивши, що він погодиться принаймні на тимчасову втрату території, яка вже перебуває під окупацією Росії”, — наголошують аналітики.

Цю пропозицію щодо фактичного заморожування конфлікту вздовж нинішньої лінії фронту багато хто в Україні та на Заході розглядає як велику поступку Кремлю, яка залишає мільйони українських громадян напризволяще напризволяще під окупацією та, як вони побоюються, легітимізує та винагороджує російську агресію.

перемир'я не задовольнить значну частину російського суспільства через переконання, що їхня країна веде екзистенційний конфлікт проти Заходу, який не закінчиться до капітуляції України

«Якщо зараз не буде припинення вогню, нам потрібно продовжувати до кінця. Бо якщо ми цього не зробимо, рано чи пізно – через п’ять чи через десять років – знову буде війна», — сказав Микола, російський солдат в Україні.

Київ та його союзники висловлювали ті самі побоювання, стверджуючи, що мирна угода без гарантій безпеки Заходу для України призведе до нового російського вторгнення в майбутньому.

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Путін постає перед серйозними труднощами

З самого початку пан Путін заявляв, що цілями його вторгнення є «демілітаризація та денацифікація» України, що передбачає усунення демократично обраного уряду в Києві; запобігання вступу України до альянсу НАТО; та захист російськомовного населення України, яке, за хибними словами Кремля, зіткнулося з геноцидом.

Опитування, проведене в Росії в середині квітня незалежною соціологічною компанією Chronicles, показало, що майже половина респондентів не підтримають мирну угоду, яка не відповідає цим початковим цілям. Такі опитування показують труднощі, з якими зіткнеться пан Путін, представивши російському суспільству чинний статус-кво в Україні як перемогу.

Мало хто в Росії очікує, що Путін, який має абсолютну владу, заплатить негайну політичну ціну за будь-яку мирну угоду. Його контроль над ЗМІ країни дозволив би йому представити будь-який результат як успіх, принаймні спочатку. Але непереконлива перемога може зрештою перерости в невдоволення, яке підживлювало заколот воєнізованих сил Вагнера у 2023 році.

«Звичайно, я хочу припинення вогню, бо навіть поганий мир кращий за добру війну. Але ми також зробили такий великий крок уперед, що не можемо зараз зупинитися. Інакше, це все гра? Невже Володимир Володимирович Путін зіграв у невелику гру, убив мільйон людей, і все гаразд? Я думаю, що це був би не такий вже й хороший уряд», – додав колишній солдат воєнізованих формувань.

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Раніше президент РФ Володимир Путін висловився про результати так званої СВО, який потрібен його державі. Зокрема, не оминув увагою буцімто “захист російськомовних жителів України”.

“Достатньо сил, засобів для того, щоб довести розпочате у 2022 році до логічного завершення з потрібним для Росії результатом. Цей результат — це усунення причин, які спричинили цю кризу, створення умов для довгострокового сталого миру та забезпечення безпеки російської держави, забезпечення інтересів наших людей на тих територіях, про які ми завжди говоримо, і там, де проживають люди, які вважають російську мовою рідною мовою, і вважають Росію своєю батьківщиною”, — заявив Путін журналісту "Росії 1" Павлу Зарубіну.