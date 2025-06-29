Чи готується Росія бити по Сумах артилерією?: з’явилася офіційна інформація від Сил оборони

Артилерія ВС РФ. / © Укрінформ

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У Центрі протидії дезінформації спростували поширену інформацію про нібито обстріли міста Суми зі ствольної артилерії. Зазначається, що така інформація не відповідає дійсності.

Про це повідомив Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

Уточнення отримали й від представників Сил оборони, які безпосередньо працюють на Сумському напрямку. За їхніми словами, наразі немає обстрілів Сум зі ствольної артилерії, попри активні бойові дії на прикордонні.

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При цьому деякі типи реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), що перебувають на території Курської області РФ, справді можуть досягати міста Суми, однак ствольна артилерія для цього поки що не застосовується.

У Центрі наголосили, що немає підтверджень, що російські війська підтягують ствольну артилерію в зону прикордоння, де наразі перебувають їхні штурмові групи і тривають інтенсивні бої з українськими захисниками.

Раніше повідомлялось, що російська армія намагається не тільки завдавати повітряних ударів по Сумах зі ствольної артилерії.

Також нагадаємо, 3 червня російська терористична армія здійснила обстріл центральної частини міста Сум, внаслідок якого загинули шестеро людей, застосувавши далекобійні ракетні системи залпового вогню.

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