Чи літають іноземці на F-16 в Україні: у Повітряних силах прокоментували чутки

Винищувач F-16 / © Getty Images

Всі бойові вильоти на F-16 в Україні виконують українські льотчики, а інформація про участь іноземних пілотів – це непідтверджені чутки.

Про це заявив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

“Ми навіть не стали одразу спростовувати ці повідомлення. Було цікаво подивитися на реакцію ворога, який завжди бачить тут “велику кількість іноземців”. Але хочу підкреслити: у нашому небі літають наші льотчики і показують такі результати, що іноземці дивуються”, – сказав Ігнат у ефірі телемарафону.

За його словами, Україна активно співпрацює з партнерами в рамках авіаційної коаліції, проте бойові польоти виконують саме українські пілоти. Вони працюють у складних умовах насиченої російської протиповітряної оборони, коли після виконання завдань літаки можуть опинятися під атакою кількох ракет одночасно.

Раніше французьке видання Intelligence Online повідомляло, що нібито американські та нідерландські пілоти керують деякими F-16 в Україні. За їхніми даними, для захисту повітряного простору Києва та області було сформовано ескадрилью, що начебто складається з українських та іноземних льотчиків, які борються з російськими крилатими ракетами “Калібр”, Х-101 та ударними безпілотниками.

