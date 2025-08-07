Чи мають ЗСУ успіх на Сумському напрямку: що каже Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський / © коллаж ТСН.ua/Bene Gusto

На Сумському напрямку Сили оборони, хоч і поступово, але звільняють захоплену ворогом територію.

Про це розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в ексклюзивному інтерв’ю кореспондентці ТСН Наталії Нагорній.

Він визнав, що Юнаківка дійсно була на дві третини нами втрачена, але завдяки успішним діям українських військ, більше половини населеного пункту тепер під контролем Сил оборони. Крім того, ЗСУ взяли під контроль Кіндратівку, Андріївку.

«Зараз на черзі ще один населений пункт. Ми таким чином фактично звільняємо поступово, крок за кроком, але ж звільняємо територію Сумської області», — зазначив Сирський.

За його словами, росіяни по-перше, не можуть зняти з цього напрямку жодної частини. Більше того, деякі частини вже почали рух на інші напрямки. Наприклад, 40-ва бригада морської піхоти РФ, були повернуті.

«І зараз противник перекидає на цей напрямок для того, щоб утримати, скажімо, ті рубежі, на яких він зупинився», — підсумував головком ЗСУ.

Раніше Олександр Сирський розповів, що ЗСУ зірвали наступ РФ на Харків та Суми.