Чи може "Павутина" зменшити кількість ракетних ударів РФ: експерт відповів

Чи зменшиться кількість російських ракетних обстрілів / © ТСН.ua

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Удари по російських авіабазах можуть вплинути на ракетні обстріли РФ по Україні і зменшити їхню кількість.

Таку думку висловив головний редактор Defense Express Олег Катков в інтерв’ю «РБК-Україна».

«Звісно. Доволі мало самих ракетоносіїв ракет Х-101. Дуже спекулятивні оцінки є. Загалом під питанням, скільки в них взагалі цих літаків. Тому що є різна категорія. Є паперовий показник, він вже відрізняється. Одні джерела — 40, інші — 60. Цей проміжок. Це паперова кількість. Просто скільки у них є машин в принципі», — пояснює експерт.

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Катков зауважив, що від загальної паперової кількості необхідно відмінусувати несправні літаки.

«Це так звані „трупи“. Машини, які вже точно нікуди не полетять. Вони вже стали джерелом запасних частин, вони вже розканібалені. Це процес, коли ти розкомплектовуєш якусь машину, це називається канібалізм. І частина з цих 40-60 вже розканібалена, вона вже точно нікуди не полетить», — каже він.

За його словами, не всі літаки Ту-95, які залишились в РФ, можуть нести ракети Х-101. Деякі досі немодернізовані і несуть лише Х-555, які ворог доволі обмежено використовує, тому що вони вже не виробляються. Ракета Х-101 не влазить в барабан, тому вони можуть встановити їх лише на підкрильові пілони.

«Тому із загальної кількості мінусуємо борти не в льотному стані і мінусуємо ті, які не можуть нести Х-101. Я впевнений, операція настільки якісно планувалась, що ми скоріш за все уразили лише ті борти, які у льотному стані, та били по тих літаках, які використовують для ракетних ударів, тобто несуть Х-101. Якщо у ворога зменшилась кількість носіїв ракет Х-101, то — менше ракет він може запустити», — розмірковує аналітик.

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Водночас, Катков відверто визнає, що не можна стверджувати, що ця операція буде спонукати росіян до того, що війну все ж треба завершувати.

Раніше Олег Катков розповів, як РФ може відплатити Україні за операцію «Павутина».