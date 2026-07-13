Чи може РФ до кінця року окупувати Донбас: у ЗСУ дали оцінку

Війна в України / © Getty Images

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Ситуація в Костянтинівці на Донеччині залишається складною, однак наразі не є критичною.

Про це в інтерв’ю Радіо Свобода Донбас Реалії розповів командир 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», підполковник Шаміль Крутков.

За його словами, він постійно підтримує зв’язок із командирами бригад, які безпосередньо обороняють Костянтинівку.

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«На мою думку, якоїсь вкрай критичної ситуації станом на зараз там немає. Але це мій погляд з боку. Чи був такий сценарій прогнозований? Навряд чи. Але маємо те, що маємо», — сказав Крутков.

Він також висловив переконання, що Костянтинівка не повторить долю Покровська.

«Маю сказати, що тричі підрозділи нашої бригади застосовувалися з метою локалізації ситуації в Покровську у 2024–2025 роках. Я досить непогано знав стан справ у місті. Тоді Сили оборони мали набагато менші технологічні спроможності. Тому це зовсім інша історія, на мою думку», — зазначив підполковник.

Крутков визнав, що російська армія має перевагу в кількості безпілотників, однак наголосив, що українські військові успішно знищують значну частину штурмових груп ще на підступах до міста.

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«Кількість ліквідованого противника на підходах до Костянтинівки — це велика кількість. Наразі там, на мою думку, достатньо українських підрозділів для того, щоб з часом спробувати купірувати просування», — наголосив він.

За словами командира, наступ російських військ на цьому напрямку триває вже давно. Він нагадав, що ще в листопаді 2025 року близько 40 російських військових проникли до Костянтинівки, однак більшість із них була взята в полон, а ситуацію вдалося швидко стабілізувати.

«Питання в тому, чи вийде це зараз, — ну, це важко сказати», — додав Крутков.

Водночас він не вірить, що Росія зможе захопити всю Донецьку область до кінця року.

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«Якщо ми всі будемо якісно працювати з метою збільшення втрат противника, зменшення своїх втрат, утримання необхідних ділянок з метою стійкості оборони, покращувати постійно системи управління, нарощувати технологічні спроможності, я думаю, це неможливо. Ні до кінця цього року, ні до кінця наступного», — підсумував підполковник.

Раніше повідомлялося, що у Донецькій області російські окупанти продовжують тиснути на певних напрямках, але ЗСУ дають їм відсіч.

Ми раніше інформували, що масштабний ворожий наступ на Костянтинівку має не лише суто військову мету, а й приховує підступний політичний задум кремлівського диктатора на міжнародній арені.

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