Чи може РФ захопити всю лівобережну Україну: експерт про наступальний потенціал ворога

Загроза великого наступу РФ / © ТСН

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Росія зараз має потенціал для проведення масштабних наступальних, але не потрібно впадати у відчай і думати, що ворог захопить пів України.

Про це заявив Олексій Мельник, керівник програм зовнішньої політики і міжнародної безпеки Центру Разумкова, на Radio NV.

За словами експерта, є різні оцінки наступального потенціалу РФ. Загалом ці оцінки сходяться до того, що Росія може наступати, але для того, щоб провести таку стратегічну операцію десь до лівого берега Дніпра не може бути мови.

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«Водночас те, що Росія демонструвала неодноразово і там, де вона досягала успіхів, це навіть не стільки перевага Росії в живій силі чи в авіаційних, інших ракетних ударних засобах, скільки пошук тих слабких місць, які є в українській обороні», — говорить Мельник.

Тому він закликає українське військове командування не створювати і не допускати оцих слабких місць, де Росія могла б розвинути наступ.

«Тут, як на мене, має бути основна увага на те, що маємо робити ми, а не намагатися оцінити, чи Росія зараз здатна провести наступальну операцію на тому чи іншому напрямі», — додав експерт.

«Буферна зона» для РФ

Також Мельник прокоментував нещодавні слова диктатора Путіна про створення так званої «буферної зони» на території України. Він зауважив, що такі заяви далеко не нові.

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«Ця буферна зона мала бути створена ще рік тому назад, Путін про це говорив, і це точно для Росії непосильне завдання. Знову ж таки, повторюсь, за умови, якщо ми не допоможемо йому це зробити. Але тут ще одна ціль переслідується, коли говориться про Сумську, Харківську, Чернігівську область. Те, про що необережно свого часу заявив президент Зеленський, коли тривала Курська операція. Тут Росія, окрім так званої буферної зони, може намагатися створити ще такі кармани окупованої території, які будуть просто використані під час переговорного процесу для обміну на території неокуповані», — додав аналітик.

Раніше ми писали, скільки населених пунктів захопили російські війська на Сумщині.