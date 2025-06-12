Чи може Росія почати новий наступ на Київ: експерт оцінив ймовірність

Український військовий / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

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Загрози наступу на Київ наразі немає, адже в Росії немає військ, здатних на подібну операцію.

Про це заявив військовий оглядач Денис Попович в етері «КИЇВ24».

«Коли ми кажемо, а чи можливий зараз наступ на Київ? Одразу ставимо собі питання, а чи є війська, які могли б зараз наступати на Київ? Таких військ нема. Відповідно наразі загрози наступу на Київ нема. Чи може це гіпотетично бути в подальшому? Так, може», — заявив експерт.

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За оцінками Поповича, навіть якщо на прикордонні Сумщини зібрано 50–60 тисяч солдатів, для серйозного просування в напрямку Києва росіянам знадобилося б щонайменше вшестеро більше сил.

Водночас він припускає, що у віддаленій перспективі Росія може спробувати повторити наступ. Проте, як підкреслює експерт, цього разу столиця значно краще підготовлена до оборони, особливо в повітрі. Варіант, подібний до висадки десанту 2022 року, більше неможливий.

Варто зазначити, що росіяни не припиняють обстрілювати Київ. Зокрема, 10 червня армія РФ здійснила масовану атаку по Києву, яка тривала понад 5 годин.

Раніше ми повідомляли, що російська армія продовжує атакувати Сумщину піхотою, дронами та КАБами.

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